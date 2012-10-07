کارکنان فنی و حرفه ای خراسان شمالی بیانیه صادر کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: سالهاست که مردم ولایتمدار خراسان شمالی( باب الرضا (ع) ، گنجینه فرهنگها) چشم به راه و منتظرند تا ولی فقیه قدوم مبارکشان را بر دیارشان نهاده و سایه پرخیر و برکتش را بر آسمان خاکشان بگستراند.

این بیانیه می افزاید: اینک زمان تحقق این آرزوی دیرینه فرا رسیده و مردم شریف استان برای قدوم مبارک معظم له، لحظه شماری می کنند.

در این بیانیه یاد آور شده است: دیار ولایت پذیر سرزمین سبز شمال خراسان در ادوار مختلف تاریخ ایران همچون صدفی گهربار بوده و هم اینک یگانه گوهری را میهمان خویش دارد و به آن می بالد، باشد که در سایه الطاف ایزد منان، میزبانانی قابل برایشان باشیم.

در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به اینکه بی تردید حضور مبارک ولی فقیه در این خطه از میهن عزیز، خاطرات افتخار آمیزی در تاریخ آن به یادگار خواهد گذاشت و افقی روشن را پیش روی مردم منتظر این دیار ترسیم خواهد نمود، تاکید شده است: ما کارکنان آموزش فنی و حرفه ای خراسان شمالی همراه با مردم ولایتمدارو دیندار استان، قدوم پر برکت ولی امر مسلمین جهان، مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله خامنه ای( مدظله العالی) به استان خراسان شمالی را بر دیده منت نهاده و خدای متعال را سپاسگذاریم از اینکه توفیق دیدار با نایب بر حق امام زمان(عج) رابه مردم قدرشناس این استان عطا نموده است.

در پایان این بیانیه آمده است: اکنون دلهایمان را با شور عشق دیدار محبوبمان جلا داده و با شوقی وافر و وصف ناشدنی در انتظار ظهور آن آفتاب روشنی بخش در مراسم استقبال از رهبرفرزانه خود شرکت می کنیم تا ضمن بیعت مجدد با رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت ا... خامنه ای( مدظله العالی) از تلالو پرتو پاک و نورانیش مصفا شده و به جهانیان اعلام ‌داریم که حرکت در راه انقلاب اسلامی و آرمان‌های امام راحل(ره) تنها با تبعیت از ولایت مطلقه فقیه میسر خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مردم مومن و ولایت مدار خراسان شمالی، صبح روز چهارشنبه 19 مهرماه جاری، میزبان مقام عظمای ولایت خواهند بود.

سفر مقام معظم رهبری به خراسان شمالی آخرین سفر دوره‌ای مقام عظمای ولایت به استان‌های کشور است.