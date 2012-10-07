به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، شهرهای آنکارا و استانبول همچنان صحنه اعتراضات مردمی و تظاهرات ضد دولتی است.

معترضان در جریان این تظاهرات در میدان "صقاریا" در آنکارا مخالفت خود را با جنگ علیه سوریه اعلام کردند و به اختیار داده شده به دولت ترکیه از سوی پارلمان این کشور مبنی بر اعزام نیروهای ترک به سوریه اعتراض کردند.

این تظاهرات تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. در همین راستا نیروهای پلیس در میدان "کادی کوی" استانبول شماری از معترضان را بازداشت کردند.

این افراد شعارهای ضد آمریکایی سر می دادند و اعلام کردند مخالف سیاست آمریکا علیه مسلمانان در سرتاسر جهان و حمایت دولت ترکیه از طرح های امپریالیستی هستند.