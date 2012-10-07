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۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۲۶

قبولی 100 درصد دستیاران علوم پزشکی شیراز در آزمون بورد تخصصی پزشکی اجتماعی

قبولی 100 درصد دستیاران علوم پزشکی شیراز در آزمون بورد تخصصی پزشکی اجتماعی

شیراز - خبرگزاری مهر:100 درصد دستیاران شرکت کننده در آزمون بورد تخصصی رشته پزشکی اجتماعی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با کسب رتبه های برتر کشوری، در این آزمون پذیرفته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این زمینه گفت: بر اساس اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رتبه اول بورد تخصصی پزشکی اجتماعی توسط دکتر مینا دانایی، رتبه سوم بورد توسط دکتر فریده کوچک و رتبه چهارم بورد نیز توسط دکتر ویدا وکیلی، از دستیاران دانشگاه علوم پزشکی شیراز کسب شده است.

دکتر غلامرضا عبدالهی فرد افزود: در آزمون بورد تخصصی پزشکی اجتماعی در شهریور ماه سال جاری، تعداد 15 دستیار از دانشگاه های علوم پزشکی تهران (و ایران)، شهید بهشتی، اصفهان، تبریز و شیراز حضور داشته اند که فقط 10 نفر در آزمون کتبی و 7 نفر در آزمون شفاهی قبول شده اند.

وی اظهارداشت: دانشگاه علوم پزشکی شیراز با معرفی 3 دستیار که شامل تمامی دستیاران سال سوم گروه بودندو با قبولی 100 درصد، موفق به کسب رتبه های برتر کشوری شد که هم در میان دانشگاههای تربیت کننده دستیار و هم در میان دستیاران معرفی شده از سوی سایر گروه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز که در آزمون بورد سال جاری حضور داشته اند درخششی فوق العاده محسوب می شود.　

کد مطلب 1714042

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