قبولی 100 درصد دستیاران علوم پزشکی شیراز در آزمون بورد تخصصی پزشکی اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این زمینه گفت: بر اساس اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رتبه اول بورد تخصصی پزشکی اجتماعی توسط دکتر مینا دانایی، رتبه سوم بورد توسط دکتر فریده کوچک و رتبه چهارم بورد نیز توسط دکتر ویدا وکیلی، از دستیاران دانشگاه علوم پزشکی شیراز کسب شده است.
دکتر غلامرضا عبدالهی فرد افزود: در آزمون بورد تخصصی پزشکی اجتماعی در شهریور ماه سال جاری، تعداد 15 دستیار از دانشگاه های علوم پزشکی تهران (و ایران)، شهید بهشتی، اصفهان، تبریز و شیراز حضور داشته اند که فقط 10 نفر در آزمون کتبی و 7 نفر در آزمون شفاهی قبول شده اند.
وی اظهارداشت: دانشگاه علوم پزشکی شیراز با معرفی 3 دستیار که شامل تمامی دستیاران سال سوم گروه بودندو با قبولی 100 درصد، موفق به کسب رتبه های برتر کشوری شد که هم در میان دانشگاههای تربیت کننده دستیار و هم در میان دستیاران معرفی شده از سوی سایر گروه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز که در آزمون بورد سال جاری حضور داشته اند درخششی فوق العاده محسوب می شود.
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