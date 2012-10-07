خریدار خودروهای اجلاس غیرمتعهدها کیست؟

مجله مهر- اجلاس سران متعهدها که مهمترین و بزرگترین اجلاس سیاسی در طول تاریخ ایران بود، شهریور ماه گذشته در حالی برگزار شد که همه تمهیدات برای برگزاری باشکوه این نشست اندیشیده شده بود. از تعطیلی و خلوت کردن چندروزه پایتخت تا به کارگیری خودروهای ویژه برای جابه جایی مهمانان اجلاس. اما حالا و پس از گذشت حدود یک ماه از پایان اجلاس، یک روزنامه اقتصادی، خبر از مزایده خودروهای داخلی این اجلاس می دهد.

بنزهای عراقی، مگان و ماکسیما های مزایده ای

برای جابه جایی مهمانان در نشست غیرمتعدها،4 نوع خودرو در نظر گرفته شده بود. ماکسیما، تینا و مگان، خودروهای داخلی بودند و6 دستگاه بنز مدل S600هم در کنار آنها بود. بنزهایی که به دلیل خاصیت ضد گلوله‌ای، با قیمتی بالای یک میلیارد تومان جزو گران‌ترین محصولات بنز به شمار می‌روند و البته به گفته معاون تشریفات ستاد برگزاری اجلاس غیرمتعدها و برخلاف شایعات، دولت پولی برای خرید این بنزها نپرداخته و آنها را اجاره کرده است. «مجتبی سروش پور» گفته بود:« در راستای صرفه جویی در هزینه های خودروها که مورد تاکید رییس جمهور هم بود برنامه ریزی کردیم تا خودروها را از کشورهای همسایه اجاره کنیم و لازم است که بگویم هم اکنون با توجه به جمع بندی های حاصل شده، اجاره تمامی خودروهای زرهی (بنزهای ضد گلوله) از هزینه خرید یکی از آنها کمتر بود و فکر می کنم در صرف هزینه ها صرفه جویی خوبی در این بخش به عمل آمده است.»

حالا بنزهای اجاره ای به عراق باز گردانده می شوند و می ماند خودروهای داخلی که انگار قرار است از فردا به مزایده عمومی گذاشته شوند.

قیمت پایه: 2 تا 3 میلیون کمتر از قیمت کارخانه

یک مقام آگاه در پارس خودرو به «مجله مهر» گفته است خودروهای تولیدی این شرکت در اجلاس غیرمتعهدها از فردا در محل این شرکت به مزایده عمومی گذاشته خواهد شد و متقاضیان هم می توانند برای شرکت در این مزایده ها به شرکت پارس خودرو واقع در جاده مخصوص کرج مراجعه کنند. آن طور که این مقام آگاه گفته، قیمت پایه برای مزایده این خودروها، حدود 2 تا 3 میلیون تومان پایین تر از قیمت کارخانه آن است. به عنوان مثال قیمت پایه مگان های مزایده ای حدود 36 میلیون تومان تعیین شده است.

شاید ورود این 780 خودروی لوکس تحویلی شرکت پارس خودرو به بازار عمومی، بتواند کمی از التهاب بازار خودرو در ایران را بکاهد. باید منتظر ماند و دید خریداران این بر 200 دستگاه تیانا، 160 دستگاه ماکسیما و 420 دستگاه مگان چه کسانی هستند و ورود این خودروها چه تاثیری در بازار آشفته خودرو خواهد داشت؟