پیشرفت 80 درصدی هتل چهار ستاره لاله بانه/ بازدید رئیس دیوان عدالت اداری کشور از خانه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر الهی اظهار داشت: این پروژه در زمینی به مساحت سه هزار و 700 مترمربع توسط شرکت کاروان گشت آربابای غرب شروع و در حال ساخت است و برای احداث آن اعتباری بالغ بر 11 میلیارد و 800 میلیون تومان تسهیلات مصوب شده که تاکنون هشت میلیارد و 300 میلیون تومان آن به مجری پرداخت شده است.

وی افزود: این پروژه شامل 100 اتاق و سوئیت، استخر، سونا، شهربازی، سالن مراسمات، رستوران، سالن صبحانه، آمفی تئاتر و سالن ورزشی است که در صورت تامین مابقی اعتبارات تا پایان سال جاری افتتاح و مورد بهره برداری قرار می گیرد.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان در ادامه به احداث هتل دو ستاره شار شهرستان بانه اشاره کرد و ادامه داد: این هتل در زمینی به مساحت هزار و 200 مترمربع احداث شده که تاکنون از محل اعتبارات بنگاه های زود بازده مبلغ 300 میلیون تومان تسهیلات برای احداث آن پرداخت شده و 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

الهی یادآور شد: این پروژه نیز دارای 30 اتاق، کافی شاپ، رستوران و پارکینگ است.

پیشرفت 60 درصدی پروژه منطقه نمونه گردشگری نجنه شهرستان بانه

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: پروژه منطقه نمونه گردشگری نجنه شهرستان بانه از 60 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان گفت: این پروژه از سال 86 در زمینی به مساحت پنج هکتار توسط سرمایه گذار بخش خصوصی در حال اجرا است که تاکنون 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و سرمایه گذار نسبت به اجرای کمپ گردشگری شامل سکوهای پیکنیک، آلاچیق، هتل، رستوران و استخر پرورش ماهی اقدام کرده است.

الهی افزود: تاکنون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به منظور اجرای زیر ساخت های این منطقه در سال 87 از محل اعتبارات استانی به میزان 50 میلیون تومان برای اجرای دو پل و دیوار حایل و راه دسترسی و از محل اعتبارات سال 90 به میزان 200 میلیون تومان در راستای آسفالت راه دسترسی مسیر منطقه نمونه به مسافت 600 متر هزینه کرده است.

بازدید رئیس دیوان عدالت اداری کشور از خانه کرد سنندج

رئیس دیوان عدالت اداری کشور به همراه رئیس کل دادگستری استان کردستان و هیات همراه از خانه کرد و موزه باستان شناسی شهرستان سنندج بازدید کرد.

حجت الاسلام محمد جعفر منتظری در بازدید از خانه کرد سنندج، استان کردستان را یک استان نمونه از نظر فرهنگ و آداب و رسوم عنوان کرد و گفت: به گفته مقام معظم رهبری استان کردستان یک استان فرهنگی است و این را می توان در بدنه میراث فرهنگی و آثار تاریخی و همچنین آداب و رسوم و پوشش محلی آنها مشاهده کرد.

وی در ادامه از موزه باستان شناسی شهر سنندج نیز بازدید به عمل آورد.