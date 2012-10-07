250 میلیون تومان یارانه به نمایشگاه کتاب دفاع مقدس اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سومین نمایشگاه می کتاب دفاع مقدس صبح روز یکشنبه 16 مهر ماه در سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس بسیج و سپاه برگزار شد.

در این نشست خبری حسین صفری نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور اجرایی این نمایشگاه با اشاره به اینکه حمایت از برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی از وظایف ذاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، عنوان کرد: در این دوره از نمایشگاه برخی از مشکلات اجرایی عمده برگزاری نمایشگاه حل شد که از جمله آنها می‌توان به محل برگزاری اشاره کرد که امسال با انتخاب محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر شیراز سعی شد به استانداردهای لازم در زمینه برپایی نمایشگاه نزدیک شویم.

وی همچنین به موضوع افزایش مشارکت ارگانها در برپایی نمایشگاه اشاره کرد و گفت: با توجه به توافقاتی که در جلسات مرتبط با این نمایشگاه صورت گرفت، شرح وظایف دستگاه‌های مختلف، ایجاد شبکه اطلاع رسانی و ایجاد امکانات رفاهی برای ناشران حاضر در شیراز مورد توجه ویژه قرار گرفت و از همه ارگان‌ها خواسته شد تا در این زمنیه همکاری مناسب داشته باشند.

صفری همچنین به موضوع یارانه نقدی در این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: امسال 250 میلیون تومان یارانه نقدی برای این نمایشگاه در نظر گرفته شده است که مشمول 20 درصد تخفیف برای فروش کتاب خواهد شد. جدای از این تمامی غرفه‌ها نیز به دستگاه‌های کارت‌خوان مجهز شده‌اند که این دستگاه‌ها قابلیت خوانش اطلاعات بن‌کارت‌های خرید کتاب اهالی قلم و بن‌کارت‌های توزیعی در نمایشگاه را نیز خواهد داشت.

وی افزود: یارانه نمایشگاه امسال در چند سطح توزیع می‌شود. در سطح نخست تمامی بازدید کنندگان تا سقف 20 هزار تومان بن‌کارت خرید کتاب دریافت می‌کنند. در سطح دوم بازدیدکنندگان فوق دیپلم با داشتن کارت عادی بسیج 30 هزار تومان بن کارت می‌گیرند. در سطح سوم بازدیدکنندگان لیسانس با کارت عضویت فعال بسیج تا سقف 40 هزار تومان بن کارت دریافت می‌کنند. در سطح چهارم نیز بازدیدکنندگان فوق لیسانس و بالاتر و نیز جانبازان و خانواده شهدا تا سطح 50هزار تومان بن‌کارت خرید کتاب دریافت خواهند کرد. در سطح پنجم هم موسسات تا سقف 30 هزار تومان بن‌کارت خرید کتاب دریافت می‌کنند.

صفری همچنین خواستار تعامل مجمع ناشران دفاع مقدس با برگزارکنندگان نمایشگاه شد و گفت: هرچه این نمایشگاه به سمت برگزاری تشکیلاتی پیش برود خدمات‌دهی در آن از کیفیت بیشتری برخوردار خواهد بود.