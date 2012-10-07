به گزارش خبرنگار مهر، سوم مرداد سال 85 کارآگاهان پلیس آگاهی در جریان مرگباری در یک قوه خانه در خیابان خوش قرار گرفتند.

تیم جناحی پلیس تهران پس از حضور در محل جنایت دریافتند در این درگیری مرد 40 ساله ای به نام اکبر با ضربه های قمه به قتل رسیده است.

در جریان بازجویی از شاهدان ماجرا هویت ضاربان به نامهای امیر و مهدی شناسایی شد که پس از تجسس های گسترده امیر و مهدی دستگیر شدند اما هیچ ردی از امیر دردست نبود.

متهمان دستگیر شده در جریان بازجویی ها حمید را به عنوان عامل اصلی جنایت معرفی کرده و مدعی شدند متهم فراری به دلیل اختلافاتی که با مقتول داشت او را به قتل رساند.

با گذشت شش سال از این جنایت کارآگاهان در جریان بررسی های خود دریافته است حمید پس از قتل به انگلستان گریخته است به همین خاطر بازپرس پرونده در نامه ای به پلیس اینترپل خواستار دستگیری قاتل فراری و تحویل او به پلیس ایران شد.

از سوی دیگر پرونده برای رسیدگی به اتهامات دو متهم دستگیر شده و محاکمه غیابی حمید به شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد که قاضی عبداللهی رئیس شعبه 74 پس از بررسی پرونده آن را برای رفع نقص به دادسرا بازگرداند.