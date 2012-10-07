به گزارش خبرنگار مهر، در نشست تخصصی ارزیابی نوسانات بازار ارز و راهکارهای مدیریت آن که با حضور برخی نمایندگان مجلس، مرکز پژوهش ها و نماینده بازار و بانک مرکزی حضور داشتند، راهکارهای خروج از وضعیت فعلی، مشکلات تولید کنندگان و صنعتگران و عملکرد ارزی دولت و مرکز مبادلات ارزی مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بخش خصوصی، نمایندگان دولت و اساتید دانشگاه دغدغه ها و راهکارهای خود را مطرح کردند و نماینده بانک مرکزی نیز از روند کاری مرکز مبادلات ارزی و برنامه های آتی بانک مرکزی خبر داد.

کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در جمع بندی نتایج این نشست، گفت: مرکز مبادلات ارزی راه خوبی بود که برای کمک به ساماندهی مشکلات ارزی انتخاب شد، اما تنها راه حل نیست و حلال کامل مشکلات بازار نیست و باید در کنار آن تدابیر دیگری اندیشیده شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: در فرجه زمانی کوتاه، مرکز پژوهش های مجلس، کمیسیون های صنایع، تولید ملی و اقتصادی و اتاق بازرگانی با همفکری اساتید دانشگاه کمیته ای تشکیل دهند تا پیشنهاد جامعی به مجلس شورای اسلامی در این خصوص ارائه شود.

گفتنی است، در این نشست تخصصی، ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل ۴۴، محمدرضا پورابراهیمی نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، محمد حسین بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران، یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران، احمد کریمی دبیر کل جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار، کیومرث فتح الله کرمانشاهی رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، عباس شاکری استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، علی محمد احمدی استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، حسین میر محمد صادقی استاد دانشگاه و سخنگوی اسبق قوه قضاییه و صمد کریمی نماینده بانک مرکزی و سخنگوی مرکز مبادلات ارزی حضور داشتند.