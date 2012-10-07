خریداری آثار تجسمی هنرمندان مازندرانی در تهران

عین الله فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمایشگاه آثار تجسمی برخی از هنرمندان استان در قالب نمایشگاهی در فرهنگسرای نیاوران آماده بازدید علاقمندان است.
وی افزود: معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کار پایش برای خریداری آثار هنرمندان مازنی مستقر در هفته هنر مازندران را آغاز کرده و از امروز اقدام به خریداری این آثار می کند.
معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به اینکه حمایت های مسئولان ارشد استان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سبب برگزاری هفته هنر مازندران در فرهنگسرای نیاوران شده است، تصریح کرد: هفته هنر برخی استانها به دلیل محدودیت بودجه ای برگزار نشده است.
فلاح با بیان اینکه مراسم افتتاحیه هفته هنر مازندران با حضور پرشور هنرمندان و مازنیهای مقیم تهران در فرهنگسرای نیاوران برگزار شده است، یادآور شد: هنرنمایی گروه های مختلف هنری استان در هفته هنر مازندران سبب شادمانی و ابراز علاقه مسئولان هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شده است.
وی با اعلام اینکه در مراسم افتتاحیه هفته هنر مازندران از هنرمندان برجسته استان تجلیل شده است به ذکر اسامی این افراد پرداخت و گفت: در این مراسم که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، استاندار مازندران و جمعی از فرهنگدوستان و نمایندگان مجلس از استان حضور داشتند از استاد منوچهر ستوده محقق و نویسنده و صاحب اثر جاوید ز آستارا تا استرآباد تجلیل شد.
فلاح گفت: داود رشیدی هنرمند تئاتر، سینما و تلویزیون، عبدالحسین مختاباد هنرمند موسیقی بومی و سنتی، فریبرز زرشناس هنرمند نمایش، حاجیه خانم فاطمه سیلاخوری مادر خلبان شهید احمد کشوری، صفر علی اوجانی هنرمند تئاتر در مراسمی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تجلیل شد.
این مسئول برگزاری هفته هنر مازندران افزود: در مراسم تجلیل از هنرمندان برتر استان در فرهنگسرای نیاوران همچنین از علی عمرانی هنرمند تئاتر و تلویزیون، سید احمد طاهرپور هنرمند عکاس، خسرو معصومی کارگردان سینما، علی اصغر جهانگیری فعال و حامی عرصه فرهنگ و هنر و مدیر موزه کندلوس با اهدا تندیس هفته هنر و بسته فرهنگی میراث فرهنگی مازندران قدردانی شد.
هفته هنر مازندران از 15 تا 19 مهرماه 91 از ساعت 10 الی 20 شب در فرهنگسرای نیاوران تهران در حال برگزاری است.
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