مجید بوچالی در گفتگو با خبرنگار مهر بر ضرورت ترویج و احیای فریضه زکات در جامعه تاکید کرد و گفت: در راستای ترویج و احیای روز افزون این فریضه در جامعه باید از توان و پتانسیل همه دستگاه های فرهنگی استفاده شود.

وی از توزیع کتابچه و سی دی های آموزشی و تبلیغی در جهت ترویج این فریضه در جامعه در بین مردم و کشاورزان این شهرستان خبر داد و گفت: برای ترویج امر زکات و تلاش در جهت احیای روز افزون این فریضه، تهیه و توزیع کتابچه و سی دی های تبلیغی در دستور کار این نهاد قرار گرفت.

وی افزود: در راستای احیای فریضه زکات، مبلغان این شهرستان با حضور در مساجد و نمازگزاران به ترویج و تبلیغ فرهنگ زکات و بیان ضرورت توجه به آن پرداختند.



بوچالی با اشاره به پی گیریهای انجام شده توسط کمیته امداد در خصوص معادل زکات گفت: بر اساس این پی گیریها که توسط رئیس ستاد زکات این شهرستان صورت گرفت، تخصیص معادل زکات هر روستا از سوی فرمانداری در حال انجام است.

وی گفت: در 6 ماهه اول امسال مبلغ 53 میلیون تومان زکات در سطح شهرستان نظرآباد جمع آوری شده که این مبلغ توسط 2 هزار و 528 کشاروز ، 262 باغدار ، 96دامدار و 6 شتردار ، در سطح شهرستان جمع آوری و پرداخت شده است.