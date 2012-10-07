محسن حلوایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه کشتی گیر قمی، موفق به کسب مقام نخست و نشان طلای پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی دانشجویان جهان شد، اظهار داشت: در انتخابی المپیک لندن هادی علیزاده پورنیا نیز جزو تیم کشورمان بود اما با توجه به جوانی و اولین تجربه حضور در این رویداد مهم از کسب سهمیه بازماند.



وی تصریح کرد: با این حال علیزاده پورنیا آنقدر جسارت و شهامت دارد که در تمام ساعات زندگی خود تنها به کشتی فکر می‌کند و مطمئن هستیم که اگر خدای ناخواسته اتفاقی خاصی نظیر مصدومیت برای وی پیش نیاید، این کشتی گیر در المپیک ریودوژانیرو یکی از مدال آوران کشتی ایران خواهد بود.



حلوایی در ادامه با اشاره به موفقیت کشتی گیر قمی در کسب مدال طلای رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی دانشجویان جهان در کشور فنلاند افزود: در حالی شامگاه شنبه برترین های این مسابقات شناخته شد، نماینده کشتی استان قم در این دوره با کسب مقام نخست و نشان طلا به کار خود پایان داد.



وی بیان داشت: هادی علیزاده پورنیا قهرمان آسیا و جام جهانی کشتی فرنگی در سال 2012 است که با توجه به شایستگی برای کسب مقام قهرمانی و نشان طلا، موفق به کسب مقام نخست شد و در نهایت در مسابقات دانشجویان جهان به مدال خوشرنگ طلا دست یافت.



علیزاده پورنیا یکی از هفت فرنگی کار اعزامی ایران به دانشجویان جهان



رئیس هیئت کشتی استان قم ابراز کرد: این در حالی است که تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان که تقریبا با چهره های سرشناس به این دوره از پیکارها اعزام شده بود، در جدال نزدیک و پایاپای با رقبای خود از کشورهای مختلف، در روز نخست رقابت ها موفق به کسب مدال های ارزشمندی شد.



وی یاد آور شد: فرنگی کاران تیم منتخب کشتی فرنگی دانشجویان ایران در روز نخست و آغازین رقابت های کشتی فرنگی دانشجویان جهان در کشور فنلاند صاحب یک مدال طلا توسط هادی علیزاده پورنیا شدند و مدال طلای دیگری به ویترین افتخارات خود اضافه کرد.



حلوایی عنوان داشت: هادی علیزاده در حالی با کسب مدال طلا به کار خود در پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی دانشجویان جهان در کشور فنلاند پایان داد که در وزن 74 کیلوگرم نماینده تیم اعزامی کشتی فرنگی کشورمان در این دوره از رقابت های معتبر بود و انشاءالله در بازگشت این کشتی گیر از وی تجلیل شایسته ای خواهیم داشت.



غلبه بر حریف مجارستانی و کسب مدال طلای وزن 74 کیلوگرم



رئیس هیئت کشتی استان قم اضافه کرد: هادی علیزاده پورنیا که بعد از قهرمانی در مسابقات آسیایی و همچنین پیکارهای جام جهانی این رشته به دنبال کسب یک مدال جهانی دیگر بود، در وزن 74 کیلوگرم بعد از اینکه توانست به مسابقه نهایی صعود کند، با شکست کشتی گیری از کشور مجارستان صاحب مدال طلا شد.



وی ابراز داشت: علیزاده پورنیا در این وزن ابتدا مقابل حریفی از کشور اوکراین به میدان رفت و با غلبه بر وی راهی مرحله دوم شد و در این مرحله نیز از سد کشتی گیر مطرح کشور روسیه گذشت و با غلبه بر فرنگی کار کشور امریکا به مسابقه پایان راه پیدا کرد.



حلوایی در پایان افزود: این کشتی گیر ارزنده در دیدار نهایی وزن 74 کیلوگرم مقابل لاژیو اسزابو از مجارستان قرار گرفت و موفق شد در دو تایم متوالی با نتایج مشابه یک بر صفر حریف خود را مغلوب کند و نخستین مدال طلای تیم کشتی فرنگی ایران را در رقابت‌های دانشجویان جهان به دست آورد.

