عملیات اجرایی توسعه درمانگاه تامین اجتماعی قاین آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان جنوبی در جریان بازدید از مرکز بهداشتی درمانی تامین اجتماعی قاین، اظهارداشت: این بازدید به منظور بررسی وضعیت ارائه خدمات درمانی و همچنین بررسی طرح توسعه درمانگاه انجام شده است.

فرزاد فیروزی سطح کمی و کیفی خدمات درمانی به بیمه شدگان محترم را از جمله اهداف و سیاست های سازمان تامین اجتماعی دانست و گفت: در همین راستا توسعه مرکز بهداشتی درمانی تامین اجتماعی قاین در دستور کار این مدیریت قرار دارد.

مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان جنوبی افزود: در مرحله اول به منظور افزایش فضای فیزیکی درمانگاه ساختمان جدیدی برای شعبه تامین اجتماعی قاین ساخته شده و سپس با تحویل طبقه فوقانی درمانگاه به بخش درمان تامین اجتماعی استان عملیات اجرایی توسعه درمانگاه آغاز شده است.

اجرای طرح مهرورزان آسمانی در بیرجند

سرپرست جمعیت هلال احمر شعبه بیرجند از اجرای طرح مهرورزان آسمانی از سوی اعضای داوطلب جمعیت هلال احمر بیرجند خبر داد.

مجیدرضا لطیفی گفت: یک پزشک، یک پرستار داوطلب و همچنین چهار نفر از اعضای داوطلب بیرجند با سرکشی و عیادت از سالمندان نیازمند و معلول این شهر به توزیع بسته های بهداشتی و غذایی در بین آنها می پردازند.

وی ترویج فرهنگ خدمت رسانی در بین اقشار مختلف جامعه، آشنایی داوطلبان با اقشار محروم جامعه و تسکین آلام بشری را از جمله اهداف این طرح عنوان کرد.

سرپرست جمعیت هلال احمر شعبه بیرجند یادآور شد: همچنین در نهبندان هم طرح مهرورزان آسمانی با 10 نفر نیرو اجرایی شده است.