تعداد زائران ایرانی سرزمین وحی از مرز 35 هزار نفر گذشت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از مدینه منوره، تعداد زائران ایرانی وارد شده به سرزمین وحی تا بامداد امروز یکشنبه شانزدهم مهر ماه، به 35 هزار و 500 زائر رسید.

بر این اساس از این تعداد زائر ایرانی تاکنون حدود 29 هزار نفر به وارد مدینه منوره شده اند و بقیه وارد فرودگاه جده‌ شده‌ و مستقیما به مکه مکرمه رفته اند.

در حال حاضر حدود 17 هزار و 500 نفر زائر ایرانی در مدینه منوره اقامت دارند و 11 هزار و 500 نفر نیز پس از اقامت یک هفته‌ای، مدینه منوره را به مقصد مکه مکرمه ترک کرده‌اند.

در همین حال تاکنون هفت هزار و 500 نفر زائر ایرانی بیت الله الحرام، مستقیماً از جده به مکه مکرمه عزیمت کرده‌اند که پس از اتمام مناسک حج برای زیارت مسجد حضرت رسول(ص) به عنوان زائران مدینه بعد وارد مدینه منوره خواهند شد.

از سوی دیگر آمارهای رسمی وزارت حج عربستات سعودی حاکی از آن است که تعداد زائرانی که از ابتدای ذی‌القعده تا روز جمعه وارد عربستان شده‌اند، به 624 هزار و 333 نفر رسیده است.

از این تعداد، 614 هزار و 177 نفر زائر از مسیر هوایی، سه هزار و 74 نفر از مسیر زمینی و هفت هزار و 82 نفر از مسیر دریایی وارد عربستان شده‌اند.

اعزام زائران ایرانی برای انجام فریضه حج تمتع از 9 ذیعقده برابر با چهارم مهرماه آغاز و تا 29 مهرماه برابر با پنجم ذیحجه ادامه خواهد داشت.