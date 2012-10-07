نمایشگاه کودک سمنان گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل آموزش وپرورش استان سمنان صبح یکشنبه در آیین افتتاح نمایشگاه کودک در سمنان با اشاره به اینکه دین مبین اسلام برای تربیت فرزندان اهمیت ویژه ای قائل شده است، اظهار داشت: محبت اساس موفقیت خانواده و از مؤثرترین روش های تربیتی است که در فرهنگ اسلامی به آن توجه خاصی شده است.

بنائیان سفید با اشاره به اینکه تربیت دینی به این معنا نیست که فرزندان را اجبار به رعایت تعالیم الهی کنیم، اظهار داشت: فرزندان آنگونه که می خواهیم تربیت نمی شوند، بلکه آنطور که هستیم، تربیت می شوند، بنابراین باید همواره مراقب رفتار و منش خود با فرزندان و همسر باشیم.

وی خواستار روابط صمیمی با فرزندان شد و افزود: تنها برای تامین نیازهای سخت افزاری فرزندان تلاش نکنیم.

بنائیان سفید با اشاره به این‌که نیاز فرزندان تنها خوراک، پوشاک و مسکن مناسب نیست، اظهار داشت: مهر و محبت و همچنین ارضای عاطفی فرزندان نیز اهمیتی کم تر از نیازهای مادی آنان ندارد، اگر می خواهیم فرزندان متدین، مؤمن و متعهد داشته باشیم، بایستی برای مقوله تربیت وقت گذاشت.

مدیر کل آموزش وپرورش استان سمنان گفت: زندگی پاک و کسب روزی حلال در تربیت فرزندان بسیار اثر گذار است.

وی با بیان اینکه آموزه های دینی اسلام مملو از شیوه های تربیت کودکان است و افزود: در دوران طفولیت افکار کودکان شکل می گیرد و تقلید پذیری در کودکان مطرح می شود و آنان بیشتر از والدین خود تاثیر می پذیرند که باید مبانی اعتقادی را پدر و مادر بسیار رعایت کنند.

بناییان سفید با تاکید بر ارزش های درونی و ثبات آن در وجود کودکان، تصریح کرد: حقوق کودکان باید در جامعه رعایت شود.

وی با اشاره به نهادینه کردن مفاهیم و مصادیق برای کودکان، گفت: بیان ارزش ها و مبانی اعتقادی به کودکان، موجب جلوگیری از هجمه های دشمنان خواهد شد.

به گزارش مهر، نمایشگاه ملی کودک در اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، هلال احمر و سازمان بهزیستی برپا شده است.

این نمایشگاه در 13 غرفه با هدف ارائه آموزش لازم به خانواده ها و کودکان، تلاش در ارتقاء سلامت و تکامل کودکان، افزایش آگاهی جامعه نسبت به تکامل کودکان صبح ها از ساعت هشت تا 12 و عصرها از ساعت 16 تا تا بیست و یکم مهرماه پذیرای علاقمندان است.

در غرفه های این نمایشگاه مباحث مختلف مرتبط با کودکان اعم از مسایل مربوط به راهنمایی و رانندگی، پوستر، نقاشی، قصه گویی و ... ارائه شده است.

در این نمایشگاه کارگاه های آموزش خانواده، قصه گوئی با محوریت دین، نقاشی بر روی پارچه نیز برگزار می شود.

شعار هفته ملی کودک، کودک، خانواده و جامعه تعیین شده است.