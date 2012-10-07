هشت نمایش در نخستین روز جشنواره تئاتر کودک اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو بیات ظهر یکشنبه در آستانه برگزاری نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان افزود: نمایش "مترسک" به کارگردانی محمد حسن معجونی و نویسندگی جابر رمضانی و پوریا کاکاوند از تهران در سالن اصلی مجتمع فرهنگی هنری بوعلی سینای همدان اجرا می شود.

وی اضافه کرد: نمایش "ستاره های جیبی" با نویسندگی و کارگردانی نیما بیگلریان از همدان در سالن پلاتوی مجتمع فرهنگی هنری بوعلی سینا به اجرا در می آید.

وی گفت: همچنین نمایش "گلاب" به نویسندگی و کارگردانی محسن پورقاسمی از همدان در تالار فجر و نمایش "من و تو و بستور" به نویسندگی و کارگردانی سعید تشکری از مشهد نیز در مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی اجرا می شود.

وی ادامه داد: اجرای نمایش "کوسه گلین" به کارگردانی مرضیه درخشان نیا و نویسندگی فواد ابراهیمیان از همدان در کانون مهدیه نیز از برنامه های نخستین روز جشنواره است.

مدیر اجرایی نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان گفت: نمایش های خیابانی نیز در نخستین روز برگزاری نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان اجرا می شود.

بیات افزود: نمایش های خیابانی "ماشین اسباب بازی" به کارگردانی مهدی حبیبی از ملایر، "بیگانگان در شهر" به کارگردانی فواد ابراهیمیان از همدان و "اون پایین آنتن نمی ده" به کارگردانی فرامرز قلیچ خانی از کرج در تپه مصلی همدان اجرا می شود.

وی یادآور شد: نمایش های خیابانی "بیگانگان در شهر" به کارگردانی فواد ابراهیمیان از همدان و" ماشین اسباب بازی" به کارگردانی مهدی حبیبی از ملایر نیز در آرامگاه بوعلی سینای همدان به اجرا در می آید.

وی بیان کرد: همچنین نمایش های خیابانی "ماشین اسباب بازی" به کارگردانی مهدی حبیبی از ملایر و نمایش "اون پایین آنتن نمی ده" به کارگردانی فرامرز قلیچ خانی از کرج در بوستان مردم همدان اجرا می شود.

گفتنی است نمایش های بخش صحنه ای در سانس های 10، 16 و 18 به روی صحنه می رود و نمایش های بخش خیابانی نیز در ساعات 11، 17 و 19 اجرا می شود.

گفتنی است نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان 16 تا 22 مهرماه امسال در همدان برگزار می شود.