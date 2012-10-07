لزوم توسعــه صنایع تبدیلی کشاورزی در گیلان

اردشیر روحی ماسوله در گفتگو با خبرنگار مهر بر ضرورت فرآوری تولیدات کشاورزی استان تاکید کرد و افزود: این مهم نیازمند برنامه ریزی و همینطور عزم جدی برای افزایش و توسعــه صنایع تبدیلی کشاورزی در گیلان دارد.



وی همچنین توجه به صنایع تبدیلی در زمینه دامداری، زراعت، باغداری و شیلات را از قابلیت ها و اولویت های سرمایه گذاری صنعتی در استان عنوان کرد و اظهارداشت: اساس و پایه ساختار اقتصادی گیلان بخش کشاورزیست.



رئیس جهاد کشاورزی گیلان گفت: سرمایه گذاری صنعتی در فرآوری و تبدیل محصولات کشاورزی می تواند جهش اقتصادی و توسعه استان را موجب و ضمن تغییر روند صادرات این محصولات، اشتغالزایی و درآمدزایی بیشتری را در منطقه عملی خواهد کرد.



وی افزود: در سالی که رهبر معظم انقلاب آن را به سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری کرده اند و رئیس جمهوری نیز بر رونق بخش کشاورزی تاکید دارند، توجه به صنایع تبدیلی کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.



روحی ماسوله یادآورشد: صنایع تبدیلی از طرفی ارزش افزوده محصولات اولیه بخش کشاورزی را افزایش می ‌دهد و از سوی دیگر محصولاتی را به بازار عرضه می ‌کند که با استفاده از تکنولوژی مدرن به دست آمده ‌اند.