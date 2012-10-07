  1. استانها
  2. گیلان
۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۵۹

روحی عنوان کرد:

لزوم توسعــه صنایع تبدیلی کشاورزی در گیلان

لزوم توسعــه صنایع تبدیلی کشاورزی در گیلان

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه گیلان در بخش های کشاورزی، دامداری، زراعت و باغداری از بیشترین قابلیتهای کار ، فعالیت و سرمایه گذاری برخوردار است، بر لزوم توسعــه صنایع تبدیلی کشاورزی در گیلان تأکید کرد.

اردشیر روحی ماسوله در گفتگو با خبرنگار مهر بر ضرورت فرآوری تولیدات کشاورزی استان تاکید کرد و افزود: این مهم نیازمند برنامه ریزی و همینطور عزم جدی برای افزایش و توسعــه صنایع تبدیلی کشاورزی در گیلان دارد.

وی همچنین توجه به صنایع تبدیلی در زمینه دامداری، زراعت، باغداری و شیلات را از قابلیت ها و اولویت های سرمایه گذاری صنعتی در استان عنوان کرد و اظهارداشت: اساس و پایه ساختار اقتصادی گیلان بخش کشاورزیست.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان گفت: سرمایه گذاری صنعتی در فرآوری و تبدیل محصولات کشاورزی می تواند جهش اقتصادی و توسعه استان را موجب و ضمن تغییر روند صادرات این محصولات، اشتغالزایی و درآمدزایی بیشتری را در منطقه عملی خواهد کرد.

وی افزود: در سالی که رهبر معظم انقلاب آن را به سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری کرده اند و رئیس جمهوری نیز بر رونق بخش کشاورزی تاکید دارند، توجه به صنایع تبدیلی کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

روحی ماسوله یادآورشد: صنایع تبدیلی از طرفی ارزش افزوده محصولات اولیه بخش کشاورزی را افزایش می ‌دهد و از سوی دیگر محصولاتی را به بازار عرضه می ‌کند که با استفاده از تکنولوژی مدرن به دست آمده ‌اند.

کد مطلب 1714072

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها