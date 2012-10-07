جزئیات نیروگاههای خورشیدی 17دانشگاه/ کمترین و بیشترین نقطه تابش

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی اصغر توفیق در مراسم بهره برداری از 17 نیروگاه خورشیدی در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، افزود: در حال حاضر 78 درصد انرژی مورد نیاز در دنیا از سوختهای فسیلی، 19 درصد از انرژیهای تجدد پذیر و 2.8 درصد از انرژی هسته ای تامین می شود.

رئیس کانون هماهنگی دانش و صنعت کاربرد سلولهای خورشیدی، نرخ رشد استفاده از سلولهای فتوولتائیک متصل به شبکه را 60 درصد ذکر کرد و اظهار داشت: در بیش از 100 کشور دنیا برق مورد نیاز از سلولهای فتوولتائیک تامین می شود.



وی با اشاره به وضعیت تابش خورشید در کشور، خاطر نشان کرد: بدترین وضعیت تابش خورشید در رشت یا 1.8 کیلووات بر مترمربع و بهترین وضعیت تابش در بم با بیش از 5 کیلووات ساعت بر مترمربع است که با توجه به میانگین روزهای آفتابی در کشور اقدام اجرای پروژه نیروگاه خورشیدی 20 کیلوواتی در 17 دانشگاه کشور شد.



توفیق تدوین نقشه راه سلولهای خورشیدی را از اقدامات کانون دانش و صنعت سلولهای بنیادی ذکر کرد و یادآور شد: برای اجرای این پروژه شرکتهای فعال در بخش تولید سلولهای خورشیدی شناسایی و نقشه راه سلولهای خورشیدی نیز تدوین شد.



وی بودجه این پروژه را 3 میلیارد و 400 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: در این پروژه اقدام به ایجاد نیروگاههای خورشیدی در 17 دانشگاه کشور چون اصفهان، امیرکبیر، شهید باهنر کرمان، تهران، شهید چمران اهواز، خلیج فارس بوشهر، رازی کرمانشاه، سمنان، سیستان و بلوچستان، صنعتی شریف، شیراز، قم، کاشان، یزد، صنعتی اصفهان، پژوهشگاه صنعت نفت و سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی شد.