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۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۰۴

تا 10 روز آینده/

طلب 140 میلیارد ریالی پیمانکاران راه آهن اردبیل پرداخت می شود

طلب 140 میلیارد ریالی پیمانکاران راه آهن اردبیل پرداخت می شود

اردبیل – خبرگزاری مهر: استاندار اردبیل گفت: بدهی 140 میلیاردی ریالی پیمانکاران راه آهن اردبیل تا 10 روز آینده پرداخت خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد پیش از ظهر یکشنبه در جلسه با مدیران ستاد حمل و نقل استان با اشاره به سفر یکروزه وزیر راه و شهرسازی به اردبیل تصریح کرد: وزیر راه و شهرسازی در جریان عملیات اجرایی و میزان طلب پیمانکاران قرار گرفته و دستور پرداخت این بدهی را صادر کرده است.

وی با بیان اینکه 20 میلیارد ریال از بدهیها برای تملک زمین پرداخت خواهد شد، افزود: 60 میلیارد ریال پیمانکار قطعه سوم، 20 میلیارد ریال پیمانکار قطعه چهارم، 20 میلیارد ریال پیمانکار قطعه پنجم و 20 میلیارد ریال مشاور و ارزیاب طلب دارند که طلب این افراد تسویه خواهد شد.

استاندار اردبیل با بیان اینکه دولت برای به سرانجام رساندن راه آهن اردبیل تلاش می کند، اضافه کرد: معاون وزیر راه و شهرسازی هر 15 روز یک بار از پروژه راه آهن اردبیل بازدید کرده و در وزارتخانه نیز جلسات هفتگی برای بررسی روند اجرایی راه آهن تشکیل می شود.

نیکزاد با اشاره به افزایش قیمت مصالح و متضرر شدن پیمانکاران ادامه داد: پیمانکاران در هر کیلو میلگرد مصرفی 10 هزار ریال متضرر می شوند که این امر به اطلاع رسانی شده و وزیر کمک به این پیمانکاران را منوط به تصمیم دولت در این مورد کرد.
 

کد مطلب 1714076

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