طلب 140 میلیارد ریالی پیمانکاران راه آهن اردبیل پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد پیش از ظهر یکشنبه در جلسه با مدیران ستاد حمل و نقل استان با اشاره به سفر یکروزه وزیر راه و شهرسازی به اردبیل تصریح کرد: وزیر راه و شهرسازی در جریان عملیات اجرایی و میزان طلب پیمانکاران قرار گرفته و دستور پرداخت این بدهی را صادر کرده است.

وی با بیان اینکه 20 میلیارد ریال از بدهیها برای تملک زمین پرداخت خواهد شد، افزود: 60 میلیارد ریال پیمانکار قطعه سوم، 20 میلیارد ریال پیمانکار قطعه چهارم، 20 میلیارد ریال پیمانکار قطعه پنجم و 20 میلیارد ریال مشاور و ارزیاب طلب دارند که طلب این افراد تسویه خواهد شد.

استاندار اردبیل با بیان اینکه دولت برای به سرانجام رساندن راه آهن اردبیل تلاش می کند، اضافه کرد: معاون وزیر راه و شهرسازی هر 15 روز یک بار از پروژه راه آهن اردبیل بازدید کرده و در وزارتخانه نیز جلسات هفتگی برای بررسی روند اجرایی راه آهن تشکیل می شود.

نیکزاد با اشاره به افزایش قیمت مصالح و متضرر شدن پیمانکاران ادامه داد: پیمانکاران در هر کیلو میلگرد مصرفی 10 هزار ریال متضرر می شوند که این امر به اطلاع رسانی شده و وزیر کمک به این پیمانکاران را منوط به تصمیم دولت در این مورد کرد.

