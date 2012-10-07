رفتارهای زودهنگام انتخاباتی مضر است/ انتقاد از سستی سه قوه بویژه دولت در رفع گرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیران استانها و مسئولان دفتر مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در پایان نشست فصلی خود بیانیه‌ای صادر و در آن به مسائل روز ایران و جهان از جمله مسائل اقتصادی، بیداری اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری اشاره کردند.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:



نشست فصلی دبیران استانها و مسئولان دفتر مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در حالی برگزار می‌شود که ایران اسلامی امروز در حساسترین مقطع تاریخی به سر می‌برد و هر روز که می‌گذرد شاهد توطئه‌ها و هجمه‌های وسیعتر دشمن به این نظام اسلامی هستیم و این در حالی است که روند رو به رشد بیداری اسلامی، موجب شده تا دشمن هر لحظه ناکامی خود را بیش از گذشته دریابد.

بر این اساس دبیران استانها و مسئولان دفتر مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در پایان نشست فصلی خود لازم می‌دانند چند نکته‌ای را یادآور شوند:

1- جنبش بیداری اسلامی، روند آرامی را در جهت رفع استبداد و مبارزه با استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌المللی طی می‌کند. نظام سلطه نیز که خود را در این کارزار ناکام و بازنده می‌بیند تلاش‌های جدی را برای به ‌انحراف‌ کشاندن خیزش‌های مردمی با استفاده از تشدید اختلاف‌های داخلی، اختلافات مذهبی و قومی و جلوگیری از قدرت‌گیری دولت‌های اسلامی و همچنین تقویت گروه‌های قومی و مذهبی ضد یکدیگر، متمرکز کرده است. در عین حال موضوع تجزیه این کشورها نیز در دستور کار استکبار جهانی قرار دارد. فرآیندی که در عراق، مصر و لیبی قابل مشاهده است و باید گروه‌های اسلامی با هوشیاری بیشتری با آن برخورد کنند.

از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنها قدرتی که از تغییر روند گذشته حاکم بر منطقه سود می‌برد تلاش دارد با حمایت معنوی خود از جنبش‌های مردم‌سالارانه دینی، ضمن نفی ساختارهای استبدادی مرتجعان عرب، از میزان نفوذ نظام استکبار به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی به عنوان متحد و حامی کلیدی این نوع حکومتها بکاهد. بدیهی است این مهم تنها از رهگذر عمل به رهنمودهای ولی امر مسلمین، دیپلماسی فعال، تعاملات جمعی میان قدرت‌های منطقه‌ای و تلاش برای تنش‌زدایی با سایر کشورهای منطقه حاصل خواهد شد.

2- مدت زیادی از اهانت بی‌شرمانه نظام استکبار به ساحت مقدس پیامبر اکرم(ص) نمی‌گذارد و همچنان حرارت دفاع از آن پیامبر رحمت و مهربانی در دلهای مسلمانان سراسر جهان موج می‌زند. بی‌تردید عوامل آشکار و پنهان این حرکت موهن و سخیف محاکمه شوند لیکن بایستی واکنش به این فیلم موهن را فراتر از راهپیمایی، تجمع و اعتراض نشان دهیم اصل اتفاق این است که هر از گاهی فیلمی ساخته، کتابی نوشته، سخنرانی‌ای ایراد و تصاویری کشیده می‌شود که در آنها به اسلام و مسلمان یا توهین می‌شود یا واقعیتهای این دین مبین وارونه جلوه داده می‌شود.

لذا علاوه بر راهپیمایی، تجمع و اعتراض، بایستی با سخنی قاطع، مستدل و درست و ارایه فعالیت‌های هنری مانند انتشار کتاب، فیلم و ... در جهتی حرکت کنیم که بتوانیم اسلام واقعی را از انحرافاتی که به نام اسلام نشان می‌دهند منفک و به جهانیان عرضه کنیم.

3- در روزهای اخیر برخوردهایی با برخی افرادی که در فتنه 88 نقش محوری داشتند صورت گرفت و در عین حال افرادی هم از جریان انحرافی با توجه به احکام صادر شده با برخوردهای قضایی مواجه شدند. در عین حال روند مثبتی از برخورد با مفسدان اقتصادی نیز از سوی دستگاه قضا شنیده می‌شود. ضمن قدردانی از قوه قضاییه در مورد اقدامات انجام شده، امیدواریم روند برخورد با افراد محوری جریانات فتنه، انحراف و فساد، فصلی و گذرا نباشد و در آینده شاهد آن باشیم که ایران اسلامی در سایه عدالت قضایی روند پرشتاب رشد و پیشرفت خود را طی نماید.

4- متاسفانه روند افزایش قیمت‌ها و گرانی‌ها چه در کالاهای مورد نیاز مردم و چه مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان موجبات نگرانی برای اقتصاد ایران را بوجود آورده است و در این رهگذر متاسفانه سستی‌هایی را از سوی مجلس، قوه قضاییه، مجریه و نهادهای مسئول به ویژه از طرف دولت شاهد هستیم. در شرایط کنونی اقتصاد ایران، تغییر ناگهانی قیمت‌ها به ویژه ارز برای اقتصاد مضر است. اقتصاد زمانی می‌تواند با قطعیت در مسیر رشد قرار بگیرد که متغیرهای کلیدی آن هر روز تغییر نکند.

در عین حال باید بدانیم استکبار جهانی تمام ظرفیت خود را برای یک جنگ تمام عیار اقتصادی علیه نظام اسلامی وارد میدان کرده است که بر این اساس بر همگان فرض است که با همدلی، وحدت، صبر و مقاومت از این گذرگاه نیز با سربلندی عبور کرده و استکبار را همچون گذشته در توطئه‌های خود ناکام گذاریم.

دبیران استانها و مسئولان دفتر مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی امید دارند با همکاری دولت و مجلس، با استفاده‌ بهینه از منابع موجود و توجه به ظرفیت‌های نهفته اقتصاد ایران، اثرات فشارهای خارجی و تحریم‌ها بر اقتصاد داخلی به حداقل رسیده و ظرفیت رشد تولید داخلی را بیش از گذشته شاهد باشیم.

5- دبیران استانها و مسئولان دفتر مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، حرکت‌ها و رفتارهای زودهنگام انتخاباتی را مضر به حال فضای متعادل و آرامش بخش برای رشد و پیشرفت کشور می‌داند. متاسفانه بعضا هم مشاهده می‌شود برخی با دامن زدن به فضای انتخاباتی، به سوءاستفاده از جایگاه سیاسی و اجتماعی برای اهداف انتخاباتی خود می‌پردازند و اخلاق اسلامی را در پای دعواهای انتخاباتی شان قربانی می‌کنند.

در این فضا انتظار می‌رود مسئولان بی‌توجه به بگومگوهای سیاسی، با همدلی و تبعیت از مقام معظم رهبری، جنگ اقتصادی را به خوبی با تدبیر، عقلانیت، ایمان به خدا، مقاومت و وحدت مدیریت نمایند.

اکنون باید همه جریانات سیاسی متعهد به انقلاب، گفتمان ارزشی و اصولگرایی و شاخص‌های آن را پررنگ کرده و با شناخت آسیبها، راهبردهای اصلاح وضع موجود و حرکت به سمت هویت گفتمان اصولگرایی را به عنوان برنامه اصلی دولت آینده در پیش روی مردم ترسیم شود.

6- با توجه به شرایط حساس داخلی و بین‌المللی، ضروری‌ترین نیاز کشور را در حال حاضر برای رفع مشکلات معشیتی و اقتصادی مردم «آرامش» می‌دانیم و هر سخن تحریک کننده، بحران آفرینی و اقدامی را که مخل توجه به حل معضلات اصلی مردم از جمله افزایش نرخ افسار گسیخته ارز باشد را گناهی نابخشودنی می‌دانیم. مردم ما به خوبی فرافکنی مشکلات و معضلات را راهی برای خروج جریان انحرافی از مخمصه‌های خود پدید آورده می‌دانند.

تاکید می‌کنیم که راه اصلی عبور از چالش‌های موجود، برون‌رفت از مشکلات و نیل به اهداف، «وحدت»، «انسجام» و «همگرایی»، حول محور «ولایت و رهبری» است.

7- حاکمان کاخ سفید در یک اقدام ضدایرانی جدید نام گروهک تروریستی منافقین را از لیست گروه‌های تروریستی خارج کرد. خروج نام گروهک منافقین از لیست گروه‌های تروریستی بار دیگر ادعاهای دروغین واشنگتن برای مبارزه با تروریسم را آشکارساخت و نشان داد که لابی صهیونست که ارکان حکومتی ایالات متحد را تحت سیطره خود دارد برای رسیدن به مقاصد شومشان از حمایت هر گروهک تروریستی حتی در پیش چشم افکار عمومی بین‌الملی ابایی ندارد.

