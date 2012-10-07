شهرام دیلمقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه برای راه اندازی واحد کشت سلولی آزمایشگاه مرکزی دامپزشکی ارومیه 500 میلیون ریال هزینه شده، افزود: با بهره برداری از این واحد زمان تشخیص و درمان بیماری های دامی از یک ماه به یک روز کاهش و کارائی و کیفیت واکسنهای تزریقی به دام ها مورد بررسی قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه واحد کشت سلولی به دامپزشکان این امکان را می دهد با تکثیر ویروسی، بیماریهای دامی، دقیق تر تشخیص داده شده و از ارسال نمونه های دام بیمار به تهران جلوگیری می شود، اظهار داشت: همچنین طی نیمه نخست امسال 41 هزار و 536 مورد آزمایش تشخیص بیماریها و کنترل کیفی فرآورده های خام دامی در دامپزشکی استان انجام شد.

مدیر کل دامپزشکی آذربایجان غربی گفت: این اقدام با هدف تشخیص انواع بیماری های دام، طیور، آبزیان و عوامل میکروبی آلوده کننده مواد غذایی و نظارت بر بهداشت عمومی و باقیمانده های دارویی در مواد غذایی مورد مصرف مردم، با امکانات و تجهیزات موجود در آزمایشگاه ممتاز منطقه ای شمالغرب کشور انجام شد.



وی ادامه داد: آزمایشگاه ممتاز دامپزشکی منطقه ای شمالغرب در ارومیه داری بخشهای آنالیز مواد غذایی، آنالیز فراورده های خام دامی، الایزای مواد غذایی، سرولوژی، میکروبیولوژی ،انگل شناسی و بخش pcr و همچنین در چهار آزمایشگاه درجه یک ، هفت آزمایشگاه درجه دو و پنج آزمایشگاه درجه سه است.



دیلمقانی یاد آور شد: در این مدت 9 هزار و 440 مورد آزمایش سرولوژی دام، 25 هزار و 418 مورد آزمایش سرولوژی طیور،901 مورد آزمایش آنالیز شیمی، سه هزار و 541 مورد کشت میکروبی، هزار و 627 مورد آزمایش انگل شناسی و هشت مورد آزمایش سم شناسی به همراه 601 مورد pcr در استان صورت گرفته است.



مدیرکل دامپزشکی استان با اشاره به اینکه طی این مدت 1473 نوبت بازرسی و نظارت بهداشتی بر اماکن و کارخانجات خوراک دام و کنسانتره انجام شده، اعلام کرد: در این مدت اکیپ های بازرسی و نظارت بهداشتی اقدام به بازرسی و نظارت 756 مورد اماکن پرورش طیور، 502 مورد اماکن پرورش دام و 215 مورد کارخانجات تولید خواراک دام کرده اند.



وی با بیان اینکه مراقبت و پایش از بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در استان ادامه دارد و تاکنون موردی مشاهده نشده، ادامه داد: در این مدت با اطلاع گیری از مزارع طیور صنعتی، وضعیت پرندگان مهاجر در تالابها و حاشیه رودخانه ها و دریاچه های پشت سد و روستاهای حاشیه آنها و روستاهای با تلفات طیور بومی، اقدام به بررسی بیماری و نمونه برداری و مطالعات آزمایشگاهی شد.



دیلمقانی اضافه کرد: 275 مورد بازدید و بررسی در طیور صنعتی، روستاهای حاشیه تالاب ها و زیستگاه های حیات وحش، 16 هزار و 116 واحد خبرگیری روزانه و کسب اطلاعات توصیفی از مزارع پرورش طیور صنعتی و بومی بخشی از این اقدامات است.



مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی انجام چهار و 828 نمونه خون، 540 مورد نمونه بافتی و سوآپ نای و کلوآک را از دیگر این اقدامات بر شمرد و گفت: همچنین پنج هزار و 423 مورد آزمایش شامل الیزا، (HI، PCR ) برای شناسایی سویه های بیماری زای آنفلوانزا ( H9) نیز در این مدت با هدف شناسایی این بیماری در استان صورت گرفته است.



مدیر کل دامپزشکی آذربایجان غربی در ادامه از انجام 745 مورد ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مناطق عشایری استان در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: در راستای مبارزه با بیمای های دامی و مشترک بین انسان و دام با هماهنگی سازمان بسیج جامعه پزشکی سپاه شهدا اکیپ های ویژه را با بهره گیری از دامپزشکان بخش دولتی وخصوصی برای ارائه خدمات دامپزشکی اعزام شد.