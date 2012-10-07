به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جعفرعظمایی با اعلام این خبر گفت: شاخص هایی نظیر فعالیت در حو زه تو لید و فروش این اتحادیه و ایجاد بزرگترین بستر مناسب نمایشگاهی و فروشگاهی کشور به مساحت 1500متر مربع برای فروش قالیهای اعضاء و غیر عضو از جمله امتیازها و شاخص های این انتخاب می باشد.



وی در ادامه حضور و مشارکت بی وقفه این اتحادیه در نمایشگاههای داخلی و خارجی و پیگیری امور و فعالیتهای تعاونی فرش دستباف روستایی استان را یادآور شد و گفت: این اتحادیه با 30 تعاونی زیر مجموعه فعال و 196 هزار قالیباف روستایی سهامدار در عرصه اشتغال زایی و تو لید و صادرات نقش محوری دارد .



همچنین علی سلیمانی رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بر حمایتهای سازمان از کلیه تشکلهای فرش دستبافت در استان اشاره کرده و بر تمرکز سیاستگذاری ها و بر نامه ریزی ها بر اساس فر آیند های حمایتی وآموزشی تاکید کرد.



الزام صاحبان مشاغل به استفاده از سامانه صندوق فروش



رئیس اداره امور اصناف و تشکل های سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اذربایجان شرقی از اولویت بندی صاحبان مشاغل صنفی برای نصب، راه اندازی و بکارگیری سامانه صندوق فروش خبر داد.



علی بابایی ادامه داد: بر اساس اجرای ماده 121 قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی کشور، از ابتدای سال 1392 سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر، فروشندگان آهن آلات، لوازم صوتی و تصویری، انواع رایانه و قطعات سخت افزاری، ماشین های اداری و لوازم و قطعات و تجهیزات مربوط به آنها، لوازم خانگی( شامل برقی، گازی و نفتی)، تالارهای پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابی ها، هتل و هتل آپارتمان ها، مشاوران املاک و مستغلات و داروخانه ها ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش ( POS مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه ای مجهز به سیستم نرم افزاری فروش و صدور الکترونیکی صورتحساب فروش یا فاکتور هستند.



وی افزود: مودیان مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش مکانیزه یا رایانه مجهز به سیستم نرم افزار فروشگاهی، در صورت عدم استفاده از سامانه مذکور از معافیت مالیاتی مقرر در قانون پنج ساله توسعه اقتصادی برای سال مربوط محروم خواهند شد.

کمک 850 میلیون ریالی شورا برای برگزاری کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام

رسول درس خوان سخنگوی شورای اسلامی کلانشهر تبریز در آستانه برگزاری پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام در گفتگوبا خبرنگاران از تصویب پرداخت 850 میلیون ریال برای کمک به برگزاری آبرومند این کنگره در شورای اسلامی تبریز خبرداد و گفت: امیدواریم گردهمایی جغرافیدانان بزرگ جهان اسلام در شهر تبریز بتواند در شکوفایی مجدد علمی تبریز گام مهمی بردارد .

وی افزود: اعضای شورای اسلامی کلانشهر تبریز اعتقاد دارند بازگرداندن هویت بزرگ تاریخی شهر تبریز جز در سایه رونق و شکوفایی علمی میسر نخواهد بود و در این راستا کمک به برگزاری سمینارها و همایشهای علمی را جز وظایف مهم خود می دانیم.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی کلانشهر تبریز با بیان اینکه بحران دریاچه ارومیه یکی از اصلی ترین موضوعات مطرح در این کنگره خواهد بود ، یادآور شد : خشک شدن دریاچه ارومیه امر محتومی نیست و می توان یا اتخاذ راهکارهای علمی که در این کنگره مطرح خواهد شد، ازعمیق تر شدن فاجعه بزرگی که اتفاق افتاده است، جلوگیری نمود.