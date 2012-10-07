باغات اناب شهرستان گرمسار توسعه می یابد

بهرام میرآخوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توسعه باغات اناب این شهرستان با هدف بهره گیری بیشتر از گیاهان دارویی در این شهرستان، اظهار داشت: اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گرمسار در طی سه سال گذشته 450 اصله نهال اناب را از بیرجند با هدف مطالعه به این شهرستان منتقل شد که از تحقیقات مورد نظر نتیجه مطلوب گرفته شد.

وی با اشاره به اینکه درخت اناب یکی از گونه های گیاهی بسیار مقاوم در مناطق خشک است اظهار داشت: میوه این درخت خواص دارویی بسیار خوبی دارد و در تنوع ترکیب گیاهی شهرستان گرمسار مفید خواهند بود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گرمسار تصریح کرد: این گونه گیاهی آزمایش خود را با موفقیت پشت سر گذاشته و مشخص شده که سازگاری خوبی با آب و هوای شهرستان گرمسار دارد.

میرآخوری گفت: از خواص دارویی این میوه گرانقدر می توان به کاهش فشار خون، تصفیه خون، برقراری تعادل قند و کلسترول خون اشاره کرد.

وی در خاتمه با اشاره به اینکه درخت اناب بومی مناطق گرم است که از چند هزار سال قبل در کشورهایی مانند چین و هندوستان کشف شده، افزود: اناب در ایران نیز در سواحل دریای خزر، مینودشت، کردستان، گرگان، خراسان و کرمان به صورت خودرو می روید.