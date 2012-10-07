به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه بین‌المللی تاسیسات و سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی با حضور 500 شرکت داخلی و خارجی از تاریخ 24 لغایت 27 مهرماه سال جاری به مدت 4 روز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران در فضایی به مساحت 35 هزار مترمربع، برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه بیش از 330 شرکت و تولیدکننده داخلی در کنار بیش از 140 شرکت و نام تجاری خارجی از 15 کشور آخرین دستاوردهای خود را در زمینه تجهیزات سرمایش، تهویه مطبوع و سردخانه، برج خنک کننده، تجهیزات گرمایشی، پکیج رادیاتور، دیگ بخار و آب گرم، مشعل، لوله و اتصالات، شیرآلات خانگی و صنعتی، هواکش، کانال‌های انتقال هوا، تاسیسات آب و فاضلاب خانگی و صنعتی، رسوب زدا، سختی گیر و تجهیزات تصفیه آب و هوا، انواع پمپ و سایر تجهیزات تاسیسات ارائه می‌کنند.

عبدالکریم جلالی، رئیس ستاد، برگزاری نمایشگاه تاسیسات تهران را بزرگترین نمایشگاه در نوع خود و در خاورمیانه معرفی کرد و رشد هر ساله تعداد مشارکت کنندگان و فضای تحت پوشش را نشان دهنده موفقیت و تاثیر گذاری مثبت نمایشگاه دانست.

وی افزود: در حاشیه نمایشگاه کارگاه های آموزشی متعددی در حوزه ارتقاء بهره وری و آشنایی با آخرین فناوری ها برگزار می‌گردد.

جلالی با توجه به اهمیت ویژه بازار ایران برای تولید کنندگان خارجی افزود ایران بازاری بزرگ و مهم با امکان دسترسی به کشورهای پیرامونی متعدد دارای نیروی انسانی متخصص و با تجربه و با تنوع آب و هوایی و همچنین در مسیر توسعه صنعتی است که چشم پوشی از آن برای تولید کنندگان خارجی به سادگی میسر نمی باشد.

مدیرعامل مجموعه نمانگر نقش صنعت تاسیسات در گروه بزرگی از صنایع مختلف از جمله ساخت و ساز و ساختمان، عمران، نیروگاهها، پالایشگاهها، آب و فاضلاب، نساجی، دام و طیور و دیگر صنایع رونق صنعت تاسیسات را نشانه رشد در سایر صنایع می داند.