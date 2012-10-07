به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایران نژاد در همایش حجاب و عفاف که پیش از ظهر یکشنبه و در تالار شهیدان نژاد فلاح برگزار شد حجاب را یکی از ارزش های متعالی جامعه اسلامی عنوان کرد.

وی تصریح کرد: امروز همه دشمنان اسلام با هم بر علیه ایران متحد و هم قسم شدند چرا که همه مظاهر اسلامی و دینی در این نظام مقدس نمود پیدا کرده است.

وی گفت: دشمن با استفاده از حربه های جنگ نرم خود قصد از بین بردن و کمرنگ کردن ارزش ها در جامعه را دارد که یکی از این ارزش ها که به شدت مورد تهاجم دشمن قرار گرفته حجاب و عفاف است.

ایران نژاد اظهار داشت: توجه به حجاب در جامعه کافی نبوده و در کنار آن عفاف نیز باید مورد توجه بوده و ضرورت آن در جامعه القا شود.

وی گفت: حجاب تنها مربوط به بانوان نبوده و مردان نیز باید با رعایت حجاب و عفاف مورد تاکید در دین اسلام، در جهت هر چه سالم نگه داشتن جامعه تلاش کنند.

فرماندار کرج تاکید کرد: نهادینه کردن فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه باعث تقویت هر چه بیشتر بنیان های اجتماعی و خانوادگی شده جامعه را از انواع آسیب های اجتماعی، گزندها و تهاجم های دشمنان داخلی و خارجی مصون می کند.

وی بر ضرورت توجه به حجاب و عفاف در ادارات و دستگاه های دولتی تاکید کرد و گفت: دستگاه های اجرایی علاوه بر آنکه خود به این مقوله توجه خاصی باید داشته باشند، باید در جهت ترویج و تبلیغ این فرهنگ و ارزش متعالی گام بردارند.