به گزارش خبرگزاری مهر، امروز همزمان با روز جهانی کودک نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در 5 نقطه از شهر همدان افتتاح می شود. افتتاحیه این دوره از جشنواره در قالب ویژه برنامه هایی در نظر گرفته شده است که در نقاط مختلف شهر همدان و با حضور عموم مردم برگزار می شود.

گروه تئاترخیابانی "بیگانگان در شهر"به کارگردانی فواد ابراهیمی و کارناوال شادی از ساعت 15:30 تا 16:30 در پارک دیزج به اجرای برنامه خواهند پرداخت. گروه نمایش"ماشین اسباب بازی" به کارگردانی مهدی حبیبی و کارناوال شادی از ساعت 16:30 تا 17:30 در پارک خضر برنامه اجرا خواهند کرد و گروه نمایش"مبارک و عروس باران" به کارگردانی حامد ترابی و اتوبوس شادی از ساعت 15:30 تا 16:30 در پارک کودک به اجرای برنامه خواهند پرداخت.

گروه نمایش"قصه های ننه متل" به همراه اتوبوس شادی نیز از ساعت 16:30 تا 17:30 مقابل تالار فجر به اجرای برنامه میپردازند. بعد از اتمام برنامه ها در نقاط عنوان شده، همه گروه ها مقابل مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی گردهم می آیند و نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان رسما از این مکان آغاز خواهد شد.

35 درصد بلیط های جشنواره نوزدهم به دانش آموزان اختصاص یافت

مدیراجرایی نوزدهمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان از تهیه هزار و 800 بلیط نمایش های نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان خبر داد و گفت: از این تعداد 5 هزار و 900 بلیط برای استفاده مدارس و دانش آموزان در نظر گرفته شده است.

خسرو بیات افزود: بلیط های سانس صبح جشنواره که تقریبا 35 درصد تعداد کل بلیط ها را تشکیل می دهد، برای مدارس ابتدایی و راهنمایی شهرستان همدان در نظر گرفته شده است. تعداد بلیط های سانس ساعت 16 بعداز ظهر نیز 6 هزار و 210 است که برای مهمانان داخلی و خارجی، ادارات، سازمان ها و سایر مدعوین در نظر گرفته شده است.

دبیر اجرایی نوزدهمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان تعداد بلیط های سانس ساعت 18 عصر را 5 هزار و 583 عدد عنوان کرد و گفت: از این تعداد هزار و 861 بلیط این سانس برای ارائه به عموم متقاضیان در گیشه های سالن های نمایش عرضه می شود.

نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان از امروز یکشنبه 16 مهر ساعت 16 در همدان افتتاح می شود.





شاه آبادی: نمایش؛ ابزاری ارزشمند برای هدایت کودک مسلمان ایرانی به تعالی و کمال

دکتر حمید شاه آبادی، معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی که به مناسبت برگزاری نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان منتشر کرد نمایش را ابزاری ارزشمند برای هدایت کودکان مسلمان ایرانی به تعالی و کمال دانست. در متن کامل پیام دکتر شاه آبادی برای این جشنواره آمده است:

آفتاب پرفروغ فردا از دستان پرتوان کودکان و نوجوانان امروز طلوع می‌کند. از همین حیث و اعتبار، منزلت و شانیت آنان اهمیت و ارج و قرب ویژه‌ای پیدا می‌کند. دوران کودکی، هنگامه رویاها، آرمان‌ها و تربیت و نقش‌های ماندگار است. شاید ذکر این نظریه روان شناسی تربیتی خالی از لطف نباشد که می‌گوید شخصیت انسان را نه افتخارات و حال و هوای میان‌سالی و نه شور و التهاب جوانی، که دوران کودکی او می‌سازد.

دنیای کودکی متضمن رشد و تکوین شخصیت درونی کودک است، پس ما آن گونه که با خلق، تولید و مشارکت جدی، کودکان را در عرصه فرهنگی و هنری تربیت کرده باشیم، به همان‌گونه آینده کشور را رقم زده‌ایم، مبهم و پرفروغ و یا تیره و ظلمانی.

در میان هنرهای مختلف، هنر نمایش ارتباط زنده و ملموسی را با دنیای کودکان دارد، زیرا از یک سو آنان را به مشارکت اجتماعی و جامعه پذیری رهنمون می‌سازد و از دیگر سو خلاقیت و آفرینش را در آنان تقویت می‌نماید. فانتزی و تخیل از جمله ویژگی‌های تئاتر کودکان است که حسب سازگاری ذوقی و خلقی آنان و نیز برانگیختن تخیل و احساسات، رنگ و صفای ویژه‌ای به حال و هوای آنان اعطا می‌کند.

بهره جستن از آموزه‌های دینی و اخلاقی و مؤلفه‌های انسان ساز دین مبین و آیات، روایات، احادیث، امثله، قصص و حکایات در قالب هنرهای نمایشی می‌تواند کودک مسلمان ایرانی را به تعالی و کمال هدایت نموده و اخلاق و رفتار آنان را مقبول و متین به بار آورد.

پیام استاندار همدان به نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان

علی محمد آزاد، استاندار همدان در آستانه برگزاری نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، با صدور پیامی، بر نقش تربیتی و آموزشی تئاتر کودک و نوجوان تاکید کرد. استاندار همدان در این پیام آورده است:

پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین، بار دیگر میزبان جشنواره ای است که آغاز حرکت آن با شعار امید از همدان بوده و با اتکا به همین شعار و تلاش و کوشش مستمر، اکنون نوزدهمین دوره آن برگزار می شود.جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان، در طول سالهای برگزاری موفقیت های بسیاری داشته و هرساله برای تاثیرگذاری بیشتر تفاوت هایی با سال قبل را تجربه کرده است. تصمیم معقولانه جداسازی تئاتر کودک از تئاتر نوجوان و ثبت جشنواره نوزدهم در تقویم رویدادهای هنری بین المللی پاسخی به مطالباتی بود که اهالی نمایش از این جشنواره انتظار داشتند.

مسیر پیش روی جشنواره تئاتر کودک و نوجوان، در جهان امروز مسیری سخت و پر تلاطم است زیرا این جشنواره قرار است با معیارهای انسانی و اسلامی به گسترش تئاتر در جهان کمک کند.معیارهایی که هنر را نه برای هنر بلکه ابزاری برای تعالی می دانند. معرفی هنر متعالی در تئاتر به کودکان و نوجوانان جهان و بهره گیری از ابزار نمایش برای ارتقای سطح فکری و زندگی کودکان و نوجوانان، دنیا تنها از هنرمندانی با نگاهی مبتنی بر پاسداشت ارزشهای انسانی و فضایل اخلاقی و احترام به رسولان الهی برمی آید که امید است جشنواره تئاتر کودک و نوجوان بتواند در صحنه بین الملل این وظیفه را به خوبی ایفا کند و نقطه امیدی برای فعالیت تمامی هنرمندان متعهد باشد.

در کنار این توجه به مسائل ملی و ایجاد فضایی برای هم اندیشی و همفکری هنرمندان و پایه گذاری روشهایی که تئاتر کودک و نوجوان نقش بیشتری در تربیت و آموزش این دو گروه داشته باشد ضروری است.

امیدوارم تمامی میهمانانی که به این مناسبت در همدان گرد هم آمده اند روزهای خوبی را در این استان سپری کنند و خاطره ای خوب از این سفر داشته باشند و آرزو دارم تمامی کودکان و نوجوانان در جهان امروز از کانون گرم خانواده برخوردار باشند.

دنیا پذیرفته که ایران صاحب تئاتر است



نصرالله قادری درخصوص ثبت جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در تقویم جشنواره‌های جهانی، گفت: این اقدام بیانگر آن است که دنیا پذیرفته که ما صاحب تئاتر هستیم.

نصرالله قادری کارگردان، منتقد و مدرس تئاتر با بیان این طلب گفت: ما کشوری هستیم که نسل جوان آن تقریبا نیمی از جمعیت‌ کشور را تشکیل می‌دهد و وقتی یک جشنواره بین‌المللی به این قشر می‌پردازد، در واقع به نسلی است که در حال رشد است توجه کرده است.

کارگردان نمایش"خدای کشتار" تصریح کرد: ثبت جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در سطح جهانی باعث می‌شود تا هنرمندان جهان توجه بیشتری به ما داشته باشند و در این جشنواره حضور پیدا کنند؛ جدا از بازی‌های سیاسی که سیاست مداران‌شان دارند. این تعامل فرهنگی کمک می‌کند تا جهانیان با فرهنگ ایران آشنا شوند.

قادری گفت: در کیفیت آثار مسئولان جشنواره نمی‌توانند کاری انجام دهند، این اقدامی است که وابسته به هنرمندان خواهد بود. زمانی که هنرمندان در جشنواره‌ای با سطح جهانی شرکت می‌کنند، باید غرور ایرانی داشته باشند تا بتوانند به رقابت بپردازند البته به شرطی که آثار قدرتمندی هم به عنوان نمایش‌های خارجی در این جشنواره حضور پیدا کنند.

وی افزود: کاری که برگزارکنندگان می‌توانند انجام دهند، این است که از افرادی در بخش مدیریتی استفاده کنند که تجربیات فراوانی داشته، نظریه‌پردازی کرده و علاوه بر آن نسبت به سیستم مدیریت نیز شناخت دارند.

این مدرس تئاتر درباره مجزا شدن بخش نوجوان از کودک نیز بیان داشت: از سال‌‌های قبل دوران سنی آدم‌ها متفاوت شده، هر دوره سنی بحرانی مختص به خود را دارد، بحران دوران کودکی اصلاً با بحران دوران نوجوانی یکسان نیست. طبیعتاً این تفکیکی که در جشنواره صورت گرفته، نشان از این است که نگاهی حرفه‌ای به این موضوع شده و این حسن جشنواره خواهد شد؛ البته اگر به درستی در این زمینه عمل شود.

تماشاخانه سیار در 20 شهر همدان برنامه اجرا می کند

در ادامه اجرای برنامه های بخش جنبی نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، تماشاخانه تئاتر سیار برای اجرای برنامه در سطح شهرهای استان همدان، به راه افتاده است. سن متحرک تئاتر اجرای نمایش های خود را از مقابل مجتمع فرهنگی سینمایی آوینی شهر همدان آغاز کرد و برای اجرای نمایش در 10 شهر استان از جمله مازندریان، مهاجران، گل تپه، صالح آباد و... به راه افتاد.

یک مانیتور در قسمت بالای این سن نصب شده است که همزمان نمایشی که روی سن در حال اجرا است را پخش می کند و قرار است در طول روزهای جشنواره 20 نمایش در 20 شهر بر روی این تماشاخانه اجرا شود. اجرای تئاتر بر روی دکور جالب این تماشاخانه سیار با استقبال گسترده کودکان و نوجوانان زیادی مواجه شده است.

نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان با دبیری شهرام کرمی از 16 تا 22 مهرماه در همدان برگزار می شود.



