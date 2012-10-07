اجرای نمایش "موج ما را خواهد برد"/ بهره برداری از زائر سرا در آزادشهر

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش موج ما را خواهد برد، نوشته آرش منصوری در تالار فخرالدین اسعد گرگانی به روی صحنه رفت.

موج ما را خواهد برد، قصه پسری است، خیال باف و ترسو بنام فرید که برای فرار از خدمت، دست به روش های مختلفی می زند که شاید بتواند خود را از خدمت رها کند و در این راه روح نظام الممالک شورآباد، که جد فرید می باشد، همراه با نامزد فرید و مادرش، در این راه به او کمک می کنند.



در این نمایش که سهیلا سبحانی کارگردانی کرده، مسلم اسماعیلی، احسان عباسی، حامد محمدخانی، حدیث منقوش و سهیلا سبحانی ایفای نقش می کنند و اجرای آن تا 18 مهرماه ادامه دارد.

بهره برداری از یک زائرسرا در آزادشهر

زائرسرای امامزادگان محمد بن جعفر و محمد بن زید علیهما السلام آزادشهر با همت هیات امناء ، اداره کل اوقاف و امور خیریه و خیرین به بهره برداری رسید .

این زائرسرا به عنوان اولین زائرسرای طرح میقات الرضا ( ع ) با 18 سوئیت به بهره برداری رسید و پذیرای اسکان زائران است.

طرح میقات در سه امامزاده گلستان در مرحله اول اجرا شد.