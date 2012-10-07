تراکم پوشش جنگلی مهمترین عامل حفظ و پایداری محیط زیست

رحمت الله رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از مجموع جنگل های شمال کشور 565 هزار هکتار در گیلان قرار دارد و 34.4 درصد مساحت این استان را جنگل ها و منابع طبیعی تشکیل می دهد.
وی همچنین ارتقای فرهنگ عمومی منابع طبیعی، حفاظت از ذخائر ژنتیکی، جامع نگری در مدیریت منابع طبیعی، توسعه و حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی را از سیاست های مهم منابع طبیعی برشمرد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان گفت: از دیگر سیاست های اجرایی این اداره کل می توان به توسعه مشارکت های مردمی، جلب حمایت های قانونی، قضایی و کنترل عوامل تخریب از طریق خروج دام از جنگل ها را نام برد.
وی افزود: جنگل های شمال ایران که به جنگل های رویشی هیرکانی یا خزری شهرت داشته در استانهای گیلان، مازندران و گلستان قرار دارند.
رحمانی ادامه داد: این جنگل ها که به برکت رطوبت ناشی از دریای خزر رشد و تکامل یافته اند به صورت نواری با طول 800 کیلومتر و عرض 20 تا 70 کیلومتر نیمرخ شمالی البرز از آستارا تا گلیداغی را در بر می گیرند.
وی گفت: جنگلهای شمال متعلق به اواخر دوران سوم زمین شناسی است به همین دلیل به عنوان کهن ترین جنگلهای جهان بشمار می روند.
مدیرکل منابع طبیعی گیلان افزود: تاکنون افزون بر 80 گونه درختی بیشتر پهن برگ، چهار گونه سوزنی برگ و 50 گونه درختچه ای شناسایی شده اند که از این نظر نیز می توان این ناحیه را در زمره ذخایر ژنتیکی جهان قلمداد کرد.
وی اظهارداشت: این جنگل ها در ایران از وسعت قابل توجهی بر خوردار نبوده ولی از سایر جنبه ها بویژه حفاظت آب و خاک در این ناحیه بسیار مهم هستند.
رحمانی عنوان کرد: هر گونه برخورد نابخردانه با این جنگل ها عواقب وخیمی به دنبال خواهد داشت که از جمله آنها می توان به سیلابهای مخرب در استانهای شمالی کشور اشاره کرد.
رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان گفت: جنگل ها و میزان تراکم پوشش آنها در هر کشوری از مهمترین عوامل حفظ و پایداری محیط زیست محسوب می شود.
رحمت الله رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از مجموع جنگل های شمال کشور 565 هزار هکتار در گیلان قرار دارد و 34.4 درصد مساحت این استان را جنگل ها و منابع طبیعی تشکیل می دهد.
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