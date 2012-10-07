تراکم پوشش جنگلی مهمترین عامل حفظ و پایداری محیط زیست

رحمت الله رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از مجموع جنگل های شمال کشور 565 هزار هکتار در گیلان قرار دارد و 34.4 درصد مساحت این استان را جنگل ها و منابع طبیعی تشکیل می دهد.



وی همچنین ارتقای فرهنگ عمومی منابع طبیعی، حفاظت از ذخائر ژنتیکی، جامع نگری در مدیریت منابع طبیعی، توسعه و حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی را از سیاست های مهم منابع طبیعی برشمرد.



مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان گفت: از دیگر سیاست های اجرایی این اداره کل می توان به توسعه مشارکت های مردمی، جلب حمایت های قانونی، قضایی و کنترل عوامل تخریب از طریق خروج دام از جنگل ها را نام برد.



وی افزود: جنگل های شمال ایران که به جنگل های رویشی هیرکانی یا خزری شهرت داشته در استانهای گیلان، مازندران و گلستان قرار دارند.



رحمانی ادامه داد: این جنگل ها که به برکت رطوبت ناشی از دریای خزر رشد و تکامل یافته اند به صورت نواری با طول 800 کیلومتر و عرض 20 تا 70 کیلومتر نیمرخ شمالی البرز از آستارا تا گلیداغی را در بر می گیرند.



وی گفت: جنگلهای شمال متعلق به اواخر دوران سوم زمین شناسی است به همین دلیل به عنوان کهن ترین جنگلهای جهان بشمار می روند.



مدیرکل منابع طبیعی گیلان افزود: تاکنون افزون بر 80 گونه درختی بیشتر پهن برگ، چهار گونه سوزنی برگ و 50 گونه درختچه ای شناسایی شده اند که از این نظر نیز می توان این ناحیه را در زمره ذخایر ژنتیکی جهان قلمداد کرد.



وی اظهارداشت: این جنگل ها در ایران از وسعت قابل توجهی بر خوردار نبوده ولی از سایر جنبه ها بویژه حفاظت آب و خاک در این ناحیه بسیار مهم هستند.



رحمانی عنوان کرد: هر گونه برخورد نابخردانه با این جنگل ها عواقب وخیمی به دنبال خواهد داشت که از جمله آنها می توان به سیلابهای مخرب در استانهای شمالی کشور اشاره کرد.