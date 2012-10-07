  1. استانها
  2. گیلان
۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۱۵

رحمانی به مهر عنوان کرد:

تراکم پوشش جنگلی مهمترین عامل حفظ و پایداری محیط زیست

تراکم پوشش جنگلی مهمترین عامل حفظ و پایداری محیط زیست

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان گفت: جنگل ها و میزان تراکم پوشش آنها در هر کشوری از مهمترین عوامل حفظ و پایداری محیط زیست محسوب می شود.

رحمت الله رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از مجموع جنگل های شمال کشور  565 هزار هکتار در گیلان قرار دارد و 34.4 درصد مساحت این استان را جنگل ها و منابع طبیعی تشکیل می دهد.

وی همچنین ارتقای فرهنگ عمومی منابع طبیعی، حفاظت از ذخائر ژنتیکی، جامع نگری در مدیریت منابع طبیعی، توسعه و حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی را از سیاست های مهم منابع طبیعی برشمرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان گفت: از دیگر سیاست های اجرایی این اداره کل می توان به توسعه مشارکت های مردمی، جلب حمایت های قانونی، قضایی و کنترل عوامل تخریب از طریق خروج دام از جنگل ها را نام برد.

وی افزود: جنگل های شمال ایران که به جنگل های رویشی هیرکانی یا خزری شهرت داشته در استانهای گیلان، مازندران و گلستان قرار دارند.

رحمانی ادامه داد: این جنگل ها که به برکت رطوبت ناشی از دریای خزر رشد و تکامل یافته اند به صورت نواری با طول  800 کیلومتر و عرض 20 تا 70 کیلومتر نیمرخ شمالی البرز از آستارا تا گلیداغی را در بر می گیرند.

وی گفت: جنگلهای شمال متعلق به اواخر دوران سوم زمین شناسی است به همین دلیل به عنوان کهن ترین جنگلهای جهان بشمار می روند.

 مدیرکل منابع طبیعی گیلان افزود: تاکنون افزون بر 80 گونه درختی بیشتر پهن برگ، چهار گونه سوزنی برگ و 50 گونه درختچه ای شناسایی شده اند که از این نظر نیز می توان این ناحیه را در زمره ذخایر ژنتیکی جهان قلمداد کرد.

وی اظهارداشت: این جنگل ها در ایران از وسعت قابل توجهی بر خوردار نبوده ولی از سایر جنبه ها بویژه حفاظت آب و خاک در این ناحیه بسیار مهم هستند.

رحمانی عنوان کرد: هر گونه برخورد نابخردانه با این جنگل ها عواقب وخیمی به دنبال خواهد داشت که از جمله آنها می توان به سیلابهای مخرب  در استانهای شمالی کشور اشاره کرد.

کد مطلب 1714095

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها