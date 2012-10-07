بدهی 103 میلیارد تومانی کارفرمایان لرستان/ طرح بخشودگی جرایم بیمه آغاز شد

شهناز حمزه لویی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس بیلان کاری سال 90 کارفرمایان استان لرستان بیش از 103 میلیارد تومان به تامین اجتماعی استان بدهکار هستند.

وی با بیان اینکه این میزان بدهی مربوط به کارفرمایان، کارگاههای خصوصی، دولتی و اصناف مختلف است، عنوان کرد: در این راستا کسانی که بدهی های خود را پرداخت کنند جرایم آنها توسط تامین اجتماعی استان بخشوده می شود.

مدیرکل تامین اجتماعی استان لرستان با اشاره با آغاز طرح بخشودگی جرائم کارفرمایان افزود: این طرح آغاز شده و در صورت پرداخت بدهی کارفرمایان میزان جرائم آنها بخشوده می شود.

حمزه لویی با تاکید بر اینکه بخش قابل توجهی از بدهی کنونی کارفرمایان استان مربوط به جرائم است، بیان داشت: در این راستا در صورت همکاری کارفرمایان حق بیمه و بدهی آنها به صورت اقساط خواهد شد.