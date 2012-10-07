اعزام نسل جوان به مناطق جنگی گامی موثر جهت مقابله با جنگ نرم دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر،‌ سید عباس جوهری پیش از ظهر یکشنبه در مراسم بدرقه 400 نفر از دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان به اردوی راهیان نور که با حضور فرمانده سپاه ،‌ رئیس آموزش و پرورش و سایر مسئولان شهرستان شهریار در محل اردوگاه شهید منتظری این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: به برکت ایثار و فداکاری شهدا و زرمندگان هشت سال دفاع مقدس، این دوران برگ زرین و سند افتخاری در تاریخ کشور است.

اقتدار امروز ایران اسلامی نشات گرفته از افتخارآفرینی شهدا است



وی ادامه داد: هراس دشمنان و اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران نیز به نوعی نشات گرفته از افتخار آفرینی غیور مردان ایران در هشت سال دفاع مقدس است چراکه دشمنان می دانند خون پاک شهدای هشت سال دفاع مقدس در رگ یکایک جوانان این مرز و بوم جریان دارد و هنوز هم ملت ایران با پشتیبانی از ولی فقیه خود،‌ در راه دفاع از کیان مملکت، حاضرند جان خویش را فدا کنند.

این مسئول عنوان کرد: دشمنان ایران اسلامی می دانند که با همت جوانان و دانشمندان غیور کشور، نظام جمهوری اسلامی ایران به مراتب قدرتمندتر از دوران هشت سال دفاع مقدس شده است به همین دلیل به دنبال ترفندی غیر از جنگ گرم هستند، همچنانکه مشاهده می شود به طرق مختلف مانند جنگ نرم فرهنگی، جنگ اقتصادی، سیاسی و... درصدد آسیب رسانی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند.

جوهری گفت: یکی از روشهای بسیار مطلوب در جهت هوشیاری جوانان و مقابله با جنگ نرم دشمنان، آشنایی نسل جوان کشور با آرمانهای امام راحل و شهدا است و باید با آگاه سازی این نسل از فداکاریها و ایثارگریهای رزمندگان اسلام، فرهنگ دفاع از مملکت را در جوانان نهادینه کرد.

اعزام نسل جوان به مناطق جنگی گامی موثر جهت مقابله با جنگ نرم دشمن



فرماندار شهرستان شهریار افزود: دانسته های نسل چهارم انقلاب اسلامی از ایستادگی امام راحل (ره) در برابر طاغوتیان و فداکاری شهدا و رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس، تا کنون تنها محدود به بازگویی نسلهای پیشین بوده است، اما به همت مسئولان، طی چندین سال گذشته امکانی فراهم شده است که این نسل بتواند از نزدیک با دفاع مقدس آشنا شود.

وی بیان کرد: امروز شرایطی مهیا شده است که نسل سوم و چهارم انقلاب اسلامی بتواند از نزدیک با موقعیت جغرافیایی و تا حدی شرایط معنوی جبهه های جنگ حق علیه باطل، آشنا شوند و با حضور در مکانهایی که رزمندگان در آنجا به دفاع از مرزهای مملکت پرداخته و به مقام رفیع شهادت نایل شده اند،‌ ارزشهای انقلاب و هشت سال جنگ تحمیلی را بشناسند و آنها را الگو قرار دهند.

این مسئول اظهار داشت: جوانان باید با ایثارگریهای رزمندگان هشت سال دفاع مقدس آشنا شوند و با الگو برداری از منش و رفتار آنان،‌ توطئه های مختلف دشمنان را خنثی کنند و موجبات افتخار واقتدار هرچه بیشتر ایران اسلامی را فراهم آورند.