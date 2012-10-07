اختصاص 6 میلیارد ریال برای تجهیز ناوگان روستایی آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک طلبی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اختصاص 6 میلیارد ریال اعتبار برای تجهیز و ایمن سازی ناوگان روستایی آذربایجان غربی، افزد: دراین راستا برای نخستین بار مسیرهای 36 روستا با ناوگان سواری عمومی تجهیز می شوند.

وی با بیان اینکه اعتبار اجرای طرح به صورت تسهیلات قرض الحسنه بدون کارمزد در اختیار افراد واجد الشرایط برای خرید خودروی سواری عمومی تامین می شود، اظهار داشت: تسهیلات برای خرید 59 دستگاه خودرو بوده که دراین راستا استانداری روستاهای اولویت دار را معرفی کرده است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی همچنین از راه اندازی سیستم بارنامه برخط در شرکتهای حمل و نقل کالای استان خبر داد و عنوان کرد: بر اساسا این سیستم، در 150 شرکت حمل و نقل کالا متصال به سرور مرکزی با دریافت کد رهگیری و ثبت دقیق اطلاعات و مطابقت آن با اصل مدارک از بروز هر نوع تخلف جلوگیری می شود.



طالبی با بیان اینکه با راه اندازی این سیستم ثبت ساختار توزیع بار در کشور در یک سامانه قابل رهگیری می شود، ادامه داد: همچنین به مدیریت شرکتهای حمل و نقل در توزیع بار، تسهیل و نظارت توسط دستگاه های ناظر بر امر جابجایی و تعریف خدمات با هدف تعریف سطح کیفیت کمک می کند.

وی با بیان اینکه همکاری نیروی انتظامی آذربایجان غربی با مجموعه حمل و نقل استان ضامن ارتقا ایمنی سفرهای جاده ای است، اضافه کرد: امیدواریم با استمرار این ارتباط و همکاری موثر، کاهش تلفات ناشی از تصادفات در محورهای برون شهری استان را شاهد باشیم.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی ضمن تقدیر از تلاشهای مرزبانان در برقراری امنیت و آرامش و افزایش سفرهای بین المللی در زمینه مسافر و کالا از مرزها، گفت: آذربایجان غربی با دارابودن بیش از 1000 کیلومتر مرز زمینی با کشورهای همسایه از موقعیت ویژه ای برخوردار است.

وی ادامه داد: تردد سالانه 3 میلیون مسافر از 5 مرز زمینی فعال استان و افزایش روزافزون تردد ناوگان های ترانزیتی و حمل و نقل بین المللی کالا، نشان دهنده همکاری مجموعه نیروی انتظامی و اداره کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی در مرزها است.