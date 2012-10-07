  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۲۲

جلالی:

مردم خراسان شمالی حماسه ای جاوید را رقم خواهند زد

مردم خراسان شمالی حماسه ای جاوید را رقم خواهند زد

بجنورد - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان شمالی گفت: مردم ولایت مدار خراسان شمالی با برخورداری از شور و شعور انقلابی حماسه‌ای جاوید را در سفر مقام معظم رهبری رقم خواهند زد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا جلالی در جلسه هماهنگی کمیته‌های سه گانه تبلیغات، صوت و اطلاع رسانی سفر مقام معظم رهبری افزود: مردم ولایت مدار این خطه در این میزبانی، پایبندی خود را به ارزش‌های اسلامی اثبات خواهند کرد.

وی به نقش اساسی رسانه‌ها در انعکاس دقیق اخبار سفر اشاره کرد و خواستار فعالیت بیش از پیش رسانه‌ها و مطبوعات محلی در این رویداد تاریخی شد.

یکی از اعضای نهاد رهبری نیز در این جلسه گفت: سفر مقام معظم رهبری به خراسان شمالی باید مبنای تبلور اصل ولایت در قلب ارزش‌های اسلامی باشد.

حجت الاسلام حقانی اظهار داشت: بی شک مردم مومن، انقلابی و ولایت مدار خراسان شمالی با برخورداری از شور و شعور انقلابی  حماسه‌ای جاوید را در این سفر رقم خواهند زد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان شمالی نیز،  توجه به اصل تقسیم کار و عملیاتی نمودن امور محوله کمیته‌های سه گانه  سفر را مورد تاکید قرار داد.

محمد حسین نژاد حسین، همکاری و تعامل کمیته‌ها در راستای شناسایی نقایص و رفع سریع آن را با هدف تقویت نقاط قوت خواستار شد.

کد مطلب 1714102

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها