مردم خراسان شمالی حماسه ای جاوید را رقم خواهند زد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا جلالی در جلسه هماهنگی کمیته‌های سه گانه تبلیغات، صوت و اطلاع رسانی سفر مقام معظم رهبری افزود: مردم ولایت مدار این خطه در این میزبانی، پایبندی خود را به ارزش‌های اسلامی اثبات خواهند کرد.

وی به نقش اساسی رسانه‌ها در انعکاس دقیق اخبار سفر اشاره کرد و خواستار فعالیت بیش از پیش رسانه‌ها و مطبوعات محلی در این رویداد تاریخی شد.

یکی از اعضای نهاد رهبری نیز در این جلسه گفت: سفر مقام معظم رهبری به خراسان شمالی باید مبنای تبلور اصل ولایت در قلب ارزش‌های اسلامی باشد.

حجت الاسلام حقانی اظهار داشت: بی شک مردم مومن، انقلابی و ولایت مدار خراسان شمالی با برخورداری از شور و شعور انقلابی حماسه‌ای جاوید را در این سفر رقم خواهند زد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان شمالی نیز، توجه به اصل تقسیم کار و عملیاتی نمودن امور محوله کمیته‌های سه گانه سفر را مورد تاکید قرار داد.

محمد حسین نژاد حسین، همکاری و تعامل کمیته‌ها در راستای شناسایی نقایص و رفع سریع آن را با هدف تقویت نقاط قوت خواستار شد.