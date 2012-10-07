به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس بررسی یک فوریت طرح اصلاح اجزای 44 و 45 قانون بودجه سال 1391 کل کشور را دستور کار داشتند که این طرح به امضای 28 نماینده مجلس رسیده است.

طراحان در مقدمه توجیهی طرح خود آورده اند: در سال جاری به دلایل متعدد فشار قیمتی بالایی متوجه جامعه شده است. در جهت جلوگیری از افزایش قیمت ها بر شاخص های قیمت کالا و خدمات ضروری است مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها برای جلوگیری از افزایش قیمت ها و پرداخت ها در سال جاری اجرا نشود.

در ادامه مقدمه طرح آمده است: بدین منظور ضروری است موارد مربوط به هدفمند کردن یارانه ها در بودجه سال 1391 اصلاح تا با جلوگیری از افزایش قیمت فرآورده ها مانع از فشار بیشتر برجامعه شود. این طرح به نحوی اجرا گردد که هر نوع افزایش قیمت فر آورده های نفتی و سایر موارد مطرح بر قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال 1391 ممنوع شود تا باعث کاهش فشار بر مردم و اقشار آسیب پذیر گردد و از ادامه تورم لجام گسیخته حاصل از عدم اجرای صحیح و آغازین قانون هدفمند کردن یارانه ها جلوگیری بعمل آید.

به گزارش مهر، متن کامل طرح اصلاح اجزای 44 و 45 قانون بودجه سال 1391 کل کشور بدین شرح است:

ماده واحده- به منظور جلوگیری از افزایش قیمت ها و اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال 1391 اجزای 44 و 45 قانون بودجه سال 1391 به شرح زیر اصلاح می شود و با تصویب این قانون احکام متناظر در ردیف ها و سرجمع بودجه عمومی در قانون بودجه 1391 کل کشور اصلاح می شود.

الف- جزء 44 قانون مذکور به شرح زیر اصلاح می شود:

44- درآمد حاصل از اصلاح قیمت ها موضوع ماده(1) قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال 1391 حداکثر معادل درآمد سال 1390 خواهد بود و هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدمات در سال 1391 ممنوع می باشد.

تبصره- تا مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال از محل یارانه های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون به منابع اجرای این طرح اضافه می گردد.

ب- جزء 45 قانون مذکور به شرح زیر اصلاح می شود:

45- منابع مندرج در جزء 44 به شرح زیر هزینه می گردد:

(1-45)- تا 73 درصد از منابع به منظور اجرای ماده(7) قانون هدفمندکردن یارانه ها و یارانه نان.

(2-45)- تا 15 درصد از منابع به منظور اجرای مواد(6) و (8) قانون هدفمند کردن یارانه ها.

(3-45)- تا 9 درصد از منابع به منظور اجرای بند(ب) ماده(34) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران.

(4-45)- تا 3 درصد به صندوق بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار.

تبصره- افزایش بر منابع و مصارف اجزای فوق از هر محل ممنوع و تخلف محسوب می‌شود.