کالاهای چینی یک چهارم عمر اجناس ایرانی را دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمحمدی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این کالاها به دلیل ارزانی قیمت، فروش بیشتری دارند در حالیکه به دلیل کیفیت بسیار پایین و ماندگاری کم در طولانی مدت صرفه اقتصادی ندارند.

وی با بیان اینکه توجه به علامت استاندارد در همه کالا‌ها، اجناس و موادغذایی مختلف باید مورد توجه قرار گیرد، عنوان کرد: توجه به فرهنگ استاندارد و کیفیت کالاها تا حدودی در سطح جامعه نهادینه شده‌ است.

محمدی افزود: تولیدکننده ها با بالا بردن کیفیت کالاها می توانند فروش موفقی در سطح بازارهای داخلی و خارجی داشته باشند.

وی با اشاره به سال "تولیدملی و حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانی" افزود: راه موفقیت در سطح جهانی و جامعه توجه به استاندارد و کیفیت کالاهای تولیدی است.

۱۷۰میلیون تومان اعتباربرای بازرسی از کالاهای مشمول استاندارد در استان تخصیص یافته است

محمدی با بیان اینکه در سال گذشته 70 میلیون تومان اعتبار برای بازرسی از کالاهای مشمول استاندارد تخصیص داده شد، عنوان کرد: در سال ۹۱این اعتبار به ۱۷۰میلیون تومان افزایش یافت.

وی افزود: سال گذشته ۶۰۰نمونه از محصولات مختلف در گروه‌های که مشمول استانداردسازی هستند نمونه برداری شدند که از این تعداد ۱۵۸مورد محصولات صنعت غذایی، 69مورد محصولات شیمیایی و پلیمر، ۱۵۲نمونه محصولات ساختمانی و معدنی، ۱۱۸نمونه مکانیک خودرو ، ۱۰۸نمونه مهندسی پزشکی، برق و الکتریکی و ۳۵نمونه نیز محصولات صنعت بسته بندی و سلولزی است.

مدیرکل اداره‌ کل استاندارد استان از یک هزار و 853مورد بازدید از بازار استان در سال گذشته خبر داد و بیان داشت: در این بازدیدها ۶۴۶واحد عرضه‌ مواد، متخلف شناخته شدند و تعداد ۸۹۸کالای غیر استاندارد نیز کشف کشف و به استانهای مربوطه ارجاع و یا جمع آوری شدند.

محمدی با بیان اینکه رسانه‌ها در راستای سلامت جامعه و مردم قدم‌های موثری برداشته ‌اند و عملکرد آنها در این خصوص قابل تقدیر است، گفت: استاندارد برای حفظ‌ ایمنی، سلامت و جان مردم قدم بر می دارد.