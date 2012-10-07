جذب 200 نیروی انسانی در مشاغل کارگری قطار شهری تبریز

به گزارش خبرنگار مهر ، علیرضا نوین امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: از تعداد 800 نفر پیشنهاد شده برای استخدام در فاز اول قطار شهری کلانشهر تبریز جذب 200نفر نیروی کار به تصویب شورای شهر تبریز رسید.

نوین تاکید کرد: در مراحل بعدی برای اخذ مجوز جهت تامین نیروی انسانی قطار شهری در سال های آینده اقدام می شود.

وی تصریح کرد: طبق الزامات بند ب این لایحه مقرر شد تا قطار شهری تبریز برای آموزش نیروهای انسانی جذب شده اقدام کند.

شهردار تبریز با اشاره به استخدام 800 نفر نیروی کار در مشاغل کارگری قطار شهری تبریز اظهار داشت: با افتتاح هشت کیلومتر از قطار شهری از مسیر ائل گلی تا دانشگاه سراسری تبریز این تعداد کافی است ولی در ادامه با بهره برداری از فازها و ایستگاه های بعدی مترو جذب نیروی انسانی پیش بینی شده است.