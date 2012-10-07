مشارکت 95 درصدی بخش خصوصی در حوزه ریلی

به گزارش خبرگزاری مهر، طالب زارع با اشاره به رویکرد ناوگان ریلی کشور در برنامه پنجم توسعه، گفت: رویکرد کنونی ناوگان راه آهن با دو برنامه توسعه سوم و چهارم متفاوت بوده و با توجه به اجرای اصل 44 قانون اساسی کل ناوگان مسافری کشور به بخش خصوصی واگذار شده است.

قائم مقام راه آهن با تاکید بر ابعاد خصوصی سازی در این حوزه، افزود: در حال حاضرخصوصی سازی در 3 بخش صورت گرفته است به طوری که 100درصد فعالیت های بخش ناوگان مسافری، 95 درصد بخش ناوگان باری و 100 درصد نگهداری خطوط، همچنین بازسازی و نوسازی ناوگان توسط بخش خصوصی انجام می شود.



زارع با بیان اینکه ماموریت های کنونی راه آهن نسبت به گذشته متفاوت شده، تصریح کرد: با توجه به اجرای اصل 44 قانون اساسی، انجام 100 درصد فعالیت های ناوگان باری توسط بخش خصوصی و درپی آن افزایش درآمد و شفافیت های مالی در این بخش مد نظر قرار دارد.

قائم مقام راه آهن افزود: با توجه به تغییر رویکرد و خصوصی سازی انجام شده، افزایش بهره وری در دو بخش باری و مسافری مورد توجه است.

وی که در جلسه تودیع و معارفه مدیرکل واگن های باری سخن می گفت، بیان داشت: با توجه به تغییرات صورت گرفته امیدواریم تحولات انجام شده فضای جدیدی را برای ارتقاء شغلی و ایجاد انگیزه همکاران فراهم کند. همچنین پیرو آن ساماندهی میان اداره کل واگن های باری راه آهن و شرکت های بخش خصوصی به بهترین شکل ممکن انجام شود.

گفتنی است، دراین مراسم ضمن قدردانی از تلاش های حمید یزدانفر، هادی شمسایی به عنوان مدیرکل واگن های باری راه آهن جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.