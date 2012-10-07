به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی در حاشیه جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه اکنون در زمان گذار از پیچ‌های تاریخی برای رسیدن به قله‌ هستیم، گفت: در چنین شرایطی مسئولان باید ولایت‌ مدار باشند و درک درستی از موقعیت زمانی و مکانی داشته باشند تا دشمن طمع نکند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتخابات ریاست‌ جمهوری آینده گفت: کشور در آینده انتخابات پیش‌رو دارد از این رو باید جامعه آرامش جدی داشته باشد و باید از لحاظ امنیتی و فکری مسائل را حل کرد.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکلات اقتصادی به مردم فشار می‌آورد، گفت: حل این مشکلات به فکر، اندیشه، تدبیر و تدبر نیازمند است. نباید خدای ناکرده در این شرایط با لج و لجبازی همدیگر را تخریب کنیم، هیچ چیز از این موضوع به دست نمی‌آید، ضرر جدی برای کشور است و به نفع هیچ کسی نیز نیست.

آقاتهرانی افزود: باید طبق بیانات مقام معظم رهبری با یکدیگر تعامل داشته باشیم یعنی در جلساتی بعد از بیان صحبت‌ها و بحث‌هایمان به نتیجه رسیده و بهترین راه را انتخاب و عمل کنیم از این رو اینکه کسی موضوعی را مطرح کرد و دیگری علیه او حرفی بزند کار بچه‌گانه‌‌ای است و درست نیست، مردم هم خوششان نمی‌آید، مقام ولایت هم از این کار نفرت دارند، باید در مقابل این اقدامات در پیشگاه خدا پاسخگو باشیم. ما مسئول هستیم و با افراد دیگر فرق داریم.

نماینده مردم تهران تاکید کرد: اگر اختلافات را به جامعه بکشانیم و کارها را به گردن یکدیگر بیندازیم فکر می‌کنید که چه کسی سود می‌برد؟

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر اینکه بنده این موضع‌گیری‌ها را غلط می‌دانم حال از جانب هر کسی که باشد

گفت: جامعه به آرامش نیاز دارد، در شرایط کنونی لج و لج‌بازی و تخریب یکدیگر هیچ حاصلی ندارد و به نفع هیچ کسی نیست.



وی با اشاره به یکی از سفرهای خود به خارج از کشور گفت: چند وقت پیش برای کار فرهنگی به خارج از کشور سفر کردم در آنجا دیدم که جوانان دنیا به عنوان یک الگو به ما نگاه می‌کنند از این رو چرا بعضی افراد ملاحظات لازم را در این رابطه انجام نمی‌دهند. بنده این موضع‌گیری‌ها را غلط می‌دانم حال از جانب هر کسی که باشد.

این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس همچنین در مورد ورود این فراکسیون به موضوع انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: ما تاکنون در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری بحثی را شروع نکرده‌ایم چون آن را زودرس می‌دانیم و این موضوع، برنامه و مشکل کشور نیست.