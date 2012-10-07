فراخوان نخستین جشنواره فیلم شهدای جهاد علمی

به گزارش خبرگزاری مهر این جشنواره به منظور ارج نهادن به نقش و جایگاه ممتاز شهدای جهاد علمی و بسترسازی برای شناخت ابعاد شخصیتی و تفکرات ارزشمند این عزیزان و نخبگان به نسل های جوان و نوجوان برگزار می شود.

فراخوان جشنواره فیلم شهدای جهاد علمی به شرح زیر منتشر شده است:

اهداف

پاسداشت مجاهدت های شهدای شاخص جهاد علمی، در راه پیشرفت و استقلال کشور

تبیین مقام علمی و معنوی شهدای جهاد علمی

گسترش فعالیت های فرهنگی، هنری مرتبط با شهدای جهاد علمی

انسجام بخشی به آثارهنری و فرهنگی در راستای مقام و منزلت علم جهادی

بخش ها:

فیلم کوتاه شامل: فیلم های کوتاه داستانی، آثار مستند، نماهنگ

فیلمنامه شامل: خلاصه فیلمنامه سینمایی، کوتاه و طرح های مستند و نماهنگ

عکس شامل: تک عکس یا مجموعه عکس هایی که با موضوع مرتبط باشد.

مسابقه بین الملل درقالب بخش جنبی:

بخش بین الملل در ساختارجشنواره به عنوان بخش جنبی تعریف شده و کلیه فیلم های کوتاهی را در بر می گیرد که به نوعی با جریان جنگ خاموش غربی ها و استکبار جهانی در راستای "نخبه کشی" و تخریب و تضعیف دانش هسته ای ایران، جهان اسلام و ملل مستقل مربوط می شود.

موضوع:

ابعاد مختلف شخصیتی شهدای شاخص جهاد علمی: مجید شهریاری، مسعود علیمحمدی، حسن طهرانی مقدم، مصطفی احمدی روشن و داریوش رضایی نژاد

جوایز:

جوایزجشنواره در بخش های فیلم کوتاه، فیلمنامه و عکس به هشت مقام برتربه شرح ذیل اهدا می شود:

- نفر اول: لوح سپاس، تندیس جشنواره و هزینه سفر عمره به اتفاق همسر

- نفر دوم: لوح سپاس، تندیس جشنواره و هزینه سفر عمره

- نفر سوم: لوح سپاس، تندیس جشنواره و هزینه سفر عتبات عالیات به اتفاق همسر

- نفر چهارم: لوح سپاس، تندیس جشنواره و هزینه سفر به مشهد مقدس به همراه خانواده

- نفر پنجم: لوح سپاس، تندیس جشنواره و هزینه سفر به مشهد مقدس به اتفاق همسر

- نفر ششم، هفتم و هشتم:لوح سپاس، تندیس جشنواره و هزینه سفر به مشهد مقدس

مقررات عمومی بخش فیلم:

- هیچ محدودیتی در تعداد آثار ارسالی متقاضی شرکت در جشنواره وجود ندارد .

- مسئولیت حقوقی آثار برعهده امضا کننده فرم درخواست شرکت در جشنواره است.

- مدت زمان اثرهمراه با تیتراژ فیلم حداکثر 180 ثانیه باشد.

- فیلم ها می توانند به صورت مستند و غیرمستند تهیه شوند.

- به هر فیلم منتخب تا سقف ده میلیون ریال کمک هزینه اختصاص می یابد.

- شرکت تمامی فیلم سازان، نهادها، سازمان های دولتی و تهیه کنندگان بخش خصوصی با معرفی یک نماینده به عنوان کارگردان بلامانع است.

- لازم است نسخه اصلی هر فیلم)کوتاه و مستند(در یک نسخه DVD تحویل دبیرخانه گردد.

- نام فیلم و فیلمساز و مدت زمان فیلم به طور کامل بر روی کاست هر فیلم درج شود .

- به فیلم های برگزیده که بیش از یک کارگردان، نویسنده و تهیه کننده داشته باشد فقط یک جایزه تعلق خواهد گرفت.

- برای شرکت در جشنواره می بایستی فرم درخواست شرکت تکمیل و به همراه 3قطعه عکس صحنه و 2 قطعه عکس پرسنلی با درج نام کارگردان به دبیر خانه ارسال نمایید.

- کلیه آثارارسالی درهربخش توسط یک هیئت انتخاب مورد بازبینی قرارگرفته و فیلم های متناسب با موضوع جشنواره به هیئت داوران معرفی خواهد شد.

- پس از راهیابی فیلم ها به جشنواره وگنجاندن در برنامه نمایش، امکان خارج کردن آنها از برنامه وجود ندارد.

- ستاد جشنواره مجاز است از آثار شرکت کننده در جشنواره را در برنامه های تلویزیونی به منظور تبلیغ و اطلاع رسانی به نمایش در آورد .

- دبیرخانه جشنواره در قبال آسیب های احتمالی ناشی از ارسال نامطلوب آثار از جانب شرکت کنندگان هیچ مسئولیتی ندارد .

- امضاء و تحویل فرم درخواست شرکت در جشنواره و ارسال به دبیرخانه به منزله پذیرش کامل مقررات وآیین نامه جشنواره است.

- تصمیم گیری نهایی در مورد نکات پیش بینی نشده بر عهده ستاد جشنواره خواهد بود .

- متقاضیان شرکت در جشنواره می بایستی فرم ثبت نام به دبیرخانه جشنواره و اصل آثار خود را، حداکثر تا پایان وقت اداری 30/7/91به دبیرخانه جشنواره تحویل و یا ارسال نمایند.

مقررات عمومی بخش فیلمنامه نویسی :

Ø ارسال یا تحویل سه نسخه از هر اثر به شکل طلق و شیرازه یا سیمی، تایپ شده با فونت یاقوت سایز 14 در یک روی برگه A4به همراه CDفیلمنامه تایپ شده به دبیر خانه ارسال شود .

Ø به آثار برگزیده ای که توسط دو یا چند نویسنده تالیف شده باشد فقط یک جایزه تعلق خواهد گرفت .

Ø در آثار اقتباسی چنانچه نویسنده برنده جایزه گردد می بایستی موافقت نویسنده منبع اثر اقتباسی را اخذ کرده باشد.

Ø ستاد برگزاری جشنواره ، هیچ مسئولیتی در قبال آسیب های ناشی از ارسال پستی را نمی پذیرد .

Ø مسئولیت حقوقی آثار بر عهده امضا کننده فرم درخواست شرکت در جشنواره است .

Ø آثار ارسالی بازگشت داده نخواهد شد.

Ø ستاد جشنواره می تواند در صورت صلاحدید آثار منتخب را در مجموعه ای منتشر نماید.

Ø تصمیم نهایی در مورد نکاتی که درمقررات پیش بینی نشده باشد برعهده ستاد برگزاری جشنواره خواهد بود.

Ø متقاضی شرکت می بایستی حداکثر تا پایان وقت اداری 30/7/91 اثر خود را به نشانی دبیرخانه جشنواره ارسال و یا تحویل نماید.

Ø تمامی آثار دریافتی درهر بخش توسط یک هیئت انتخاب مورد مطالعه و ارزیابی قرار خواهد گرفت و آثار انتخابی به هیئت داوران عرضه خواهد شد.

Ø جوایز این بخش طی مراسمی همراه با جوایز برگزیدگان بخش فیلم اهداء خواهد شد.

مقررات عمومی بخش عکس:

- شرکت در این جشنواره برای تمامی عکاسان آماتور وحرفه ای آزاد است.

- تعداد عکس های ارسالی محدویتی ندارد و به صورت تک عکس یا مجموعه قابل ارائه می باشد.

- متولیان برگزاری حق استفاده ازعکس های پذیرفته شده را با نام عکاس، برای خود محفوظ می داند.

- شرکت کنندگان عکس های خود را درقالب سی دی یا دی وی دی به همراه فایل مشخصات فردی به نشانی جشنواره ارسال نمایند.

- آثار منتخب همزمان با برگزاری جشنواره به صورت کتاب ونمایشگاه در معرض دید عموم گذاشته خواهد شد.

- تصمیم گیری درباره مسائل پیش بینی نشده به عهده ستاد برگزاری جشنواره است.

مهلت ارسال آثار 30 آبان 1391 اعلام شده است. سایت اینترنتی این جشنواره www.shje.ir و آدرس دبیرخانه آن به نشانی تهران، خیابان انقلاب، روبروی درب اصلی د انشگاه تهران، پلاک1246 طبقه سوم است.