  1. هنر
۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۱۳

فراخوان نخستین جشنواره فیلم شهدای جهاد علمی

فراخوان نخستین جشنواره فیلم شهدای جهاد علمی

سازمان بسیج اساتید دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور نخستین جشنواره بین المللی فیلم "شهدای جهاد علمی" را همزمان با کنگره سراسری شهدای جهاد علمی برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر این جشنواره به منظور ارج نهادن به نقش و جایگاه ممتاز شهدای جهاد علمی و بسترسازی برای شناخت ابعاد شخصیتی و تفکرات ارزشمند این عزیزان و نخبگان به نسل های جوان و نوجوان برگزار می شود.

فراخوان جشنواره فیلم شهدای جهاد علمی به شرح زیر منتشر شده است:

اهداف

 پاسداشت مجاهدت های شهدای شاخص جهاد علمی، در راه پیشرفت  و استقلال کشور

تبیین مقام علمی و معنوی شهدای جهاد علمی

گسترش فعالیت های فرهنگی، هنری مرتبط با شهدای جهاد علمی

 انسجام بخشی به آثارهنری و فرهنگی در راستای مقام و منزلت علم جهادی

بخش ها:

 فیلم کوتاه شامل: فیلم های کوتاه داستانی، آثار مستند، نماهنگ

فیلمنامه شامل: خلاصه فیلمنامه سینمایی، کوتاه و طرح های مستند و نماهنگ

 عکس شامل: تک عکس یا مجموعه عکس هایی که با موضوع مرتبط  باشد.

 مسابقه بین الملل درقالب بخش جنبی:

بخش بین الملل در ساختارجشنواره به عنوان بخش جنبی تعریف شده و کلیه فیلم های کوتاهی را در بر می گیرد که به نوعی با جریان جنگ خاموش غربی ها و استکبار جهانی در راستای "نخبه کشی" و تخریب و تضعیف دانش هسته ای ایران، جهان اسلام و ملل مستقل مربوط می شود.

موضوع:

ابعاد مختلف شخصیتی شهدای شاخص جهاد علمی: مجید شهریاری، مسعود علیمحمدی، حسن طهرانی مقدم، مصطفی احمدی روشن و داریوش رضایی نژاد

جوایز:

جوایزجشنواره در بخش های فیلم کوتاه، فیلمنامه و عکس به هشت مقام برتربه شرح ذیل اهدا می شود:

-          نفر اول: لوح سپاس، تندیس جشنواره و هزینه سفر عمره به اتفاق همسر

-          نفر دوم: لوح سپاس، تندیس جشنواره و هزینه سفر عمره

-         نفر سوم: لوح سپاس، تندیس جشنواره و هزینه سفر عتبات عالیات به اتفاق همسر

-         نفر چهارم: لوح سپاس، تندیس جشنواره و هزینه سفر به مشهد مقدس به همراه خانواده

-         نفر پنجم: لوح سپاس، تندیس جشنواره و هزینه سفر به مشهد مقدس به اتفاق همسر

-          نفر ششم، هفتم و هشتم:لوح سپاس، تندیس جشنواره و هزینه سفر به مشهد مقدس

 

مقررات عمومی بخش فیلم:

-         هیچ محدودیتی در تعداد آثار ارسالی متقاضی شرکت در جشنواره وجود ندارد .

-         مسئولیت حقوقی آثار برعهده امضا کننده فرم درخواست شرکت در جشنواره است.

-         مدت زمان اثرهمراه با تیتراژ فیلم حداکثر 180 ثانیه باشد.

-          فیلم ها می توانند به صورت مستند و غیرمستند تهیه شوند.

-         به هر فیلم منتخب تا سقف ده میلیون ریال کمک هزینه اختصاص می یابد.

-         شرکت تمامی فیلم سازان، نهادها، سازمان های دولتی و تهیه کنندگان بخش خصوصی با معرفی یک نماینده به عنوان کارگردان بلامانع است.

-         لازم است نسخه اصلی هر فیلم)کوتاه و مستند(در یک نسخه DVD  تحویل دبیرخانه گردد.

-          نام فیلم و فیلمساز و مدت زمان فیلم به طور کامل بر روی کاست هر فیلم درج شود .

-          به فیلم های برگزیده که بیش از یک کارگردان، نویسنده و تهیه کننده داشته باشد فقط یک جایزه تعلق خواهد گرفت.

-          برای شرکت در جشنواره می بایستی فرم درخواست شرکت تکمیل و به همراه 3قطعه عکس صحنه و 2 قطعه عکس پرسنلی با درج نام کارگردان به  دبیر خانه ارسال نمایید.

-          کلیه آثارارسالی درهربخش توسط یک هیئت انتخاب مورد بازبینی قرارگرفته و فیلم های متناسب با موضوع جشنواره به هیئت داوران معرفی خواهد شد.

-         پس از راهیابی فیلم ها به جشنواره وگنجاندن در برنامه نمایش، امکان خارج کردن آنها از برنامه وجود ندارد.

-         ستاد جشنواره مجاز است از آثار شرکت کننده در جشنواره را در برنامه های تلویزیونی به منظور تبلیغ و اطلاع رسانی به نمایش در آورد .

-         دبیرخانه جشنواره در قبال آسیب های احتمالی ناشی از ارسال نامطلوب آثار از جانب شرکت کنندگان هیچ مسئولیتی ندارد .

-          امضاء و تحویل فرم درخواست شرکت در جشنواره و ارسال به دبیرخانه به منزله پذیرش کامل مقررات وآیین نامه جشنواره است.

-         تصمیم گیری نهایی در مورد نکات پیش بینی نشده بر عهده ستاد جشنواره خواهد بود .

-          متقاضیان شرکت در جشنواره می بایستی فرم ثبت نام به دبیرخانه جشنواره و اصل آثار خود را، حداکثر تا پایان وقت اداری 30/7/91به دبیرخانه جشنواره تحویل و یا ارسال نمایند.

 

مقررات عمومی بخش فیلمنامه نویسی :

 

Ø  ارسال یا تحویل سه نسخه از هر اثر به شکل طلق و شیرازه یا سیمی، تایپ شده با فونت یاقوت سایز 14 در یک روی برگه A4به همراه CDفیلمنامه تایپ شده به دبیر خانه ارسال شود .

Ø     به آثار برگزیده ای که توسط دو یا چند نویسنده تالیف شده باشد فقط یک جایزه تعلق خواهد گرفت .

Ø     در آثار اقتباسی چنانچه نویسنده برنده جایزه گردد می بایستی موافقت نویسنده منبع اثر اقتباسی را اخذ کرده باشد.

Ø     ستاد برگزاری جشنواره ، هیچ مسئولیتی در قبال آسیب های ناشی از ارسال پستی را نمی پذیرد .

Ø     مسئولیت حقوقی آثار بر عهده امضا کننده فرم درخواست شرکت در جشنواره است .

Ø     آثار ارسالی بازگشت داده نخواهد شد.

Ø     ستاد جشنواره می تواند در صورت صلاحدید آثار منتخب را در مجموعه ای منتشر نماید.

Ø     تصمیم نهایی در مورد نکاتی که درمقررات پیش بینی نشده باشد برعهده ستاد برگزاری جشنواره خواهد بود.

Ø   متقاضی شرکت می بایستی حداکثر تا پایان وقت اداری 30/7/91 اثر خود را به نشانی دبیرخانه جشنواره ارسال و یا تحویل نماید.

Ø  تمامی آثار دریافتی درهر بخش توسط یک هیئت انتخاب مورد مطالعه و ارزیابی قرار خواهد گرفت و آثار انتخابی به هیئت داوران عرضه خواهد شد.

Ø     جوایز این بخش طی مراسمی همراه با جوایز برگزیدگان بخش فیلم اهداء خواهد شد.

 

مقررات عمومی بخش عکس:

- شرکت در این جشنواره برای تمامی عکاسان آماتور وحرفه ای آزاد است.

- تعداد عکس های ارسالی محدویتی ندارد و به صورت تک عکس یا مجموعه قابل ارائه می باشد.

- متولیان برگزاری حق استفاده ازعکس های پذیرفته شده را با نام عکاس، برای خود محفوظ می داند.

- شرکت کنندگان عکس های خود را درقالب سی دی یا دی وی دی به همراه فایل  مشخصات فردی به نشانی جشنواره ارسال نمایند.

- آثار منتخب همزمان با برگزاری جشنواره به صورت کتاب ونمایشگاه در معرض دید عموم گذاشته خواهد شد.

- تصمیم گیری درباره مسائل پیش بینی نشده به عهده ستاد برگزاری جشنواره است.

 

مهلت ارسال آثار 30 آبان 1391 اعلام شده است. سایت اینترنتی این جشنواره www.shje.ir  و آدرس دبیرخانه آن به نشانی  تهران، خیابان انقلاب، روبروی درب اصلی د انشگاه تهران، پلاک1246 طبقه سوم است.

کد مطلب 1714113

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها