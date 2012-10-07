اجرای هشت نمایش‌ در اولین روز جشنواره تئاتر کودک

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش صحنه ای جشنواره با اجرای 5 نمایش در ساعت 10 صبح کار خود را آغاز می کند. نمایش "مترسگ" نوشته و کارگردانی حسن معجونی در سالن اصلی مجتمع فرهنگی هنری بوعلی ، نمایش "ستاره های جیبی" به کارگردانی نیما بیگلریان در پلاتو همین مجتمع و نمایش "گلاب کار" محسن پورقاسمی در تالار هنر، نمایش "من و تو بستور" نوشته و کارگردانی سعید تشکری در مجتمع آوینی و نمایش "کوسه گلینگ به کارگردانی مرضیه درخشانی در کانون مهدیه روی صحنه می روند. این نمایش ها در نوبت های 10 صبح ، 16 و 18 اجرا می شوند.

اولین روز جشنواره در بخش پژوهش و کارگاه های آموزشی نیز با برپایی سه کارگاه آموزشی همراه می شود. اولین جلسه کارگاه" اقتباس و دراماتورژی در تئاتر کودک و نوجوان" با حضور دکتر بهرام جلالی پور از ساعت 14 در سینما کانون برپا خواهد شد.

در این سینما از ساعت 22 نیز میزگرد آسیب شناسی نمایشنامه نویسی کودک و نوجوان" برپا خواهد شد. دومین ورکشاپ این روز با حضور دکتر قطب الدین صادقی و با موضوع "بازیگری و بازیگردانی در تئاتر کودک و نوجوان " در پلاتو مجموعه کانون و در ساعت 9 صبح تشکیل می شود.

تپه مصلا، آرامگاه بوعلی و بوستان مردم در نخستین روز جشنواره میزبان اجرای نمایش های خیابانی ماشین اسباب بازی کار مهدی حبیبی، بیگانگان در شهر کار فواد ابراهیمیان و اون پایین آنتن نمیده کار فرامرز قلیچ خوانی در نوبت های 11 صبح ، 17 و 19 عصر خواهد بود که در هر سه مکان به اجرا در می آیند.

نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان از 16 تا 22 مهر ماه با دبیری شهرام کرمی در همدان برگزار می شود.



