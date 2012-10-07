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۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۳۸

فروزانی:

بخشی‌نگری در شهرداری جواب نمی‌دهد

بخشی‌نگری در شهرداری جواب نمی‌دهد

بوشهر - خبرگزاری مهر: سرپرست شهرداری بوشهر گفت: برای موفقیت در شهرداری باید از بخشی‌نگری پرهیز کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم فروزانی صبح یکشنبه در آئینه معارفه خود به عنوان سرپرست شهرداری بوشهر خواستار همکاری همه همکارن خود برای پشرفت و توسعه شهر بوشهر شد و اظهار داشت: از مهمترین اولویت‌هایی که در شهرداری به دنبال آن هستیم، حفظ آرامش و مدیریت هزینه‌ها در مجموعه است.

وی به تجربه قبلی خود در سرپرستی شهرداری بوشهر اشاره کرد و افزود: نیروهای توانمندی در شهرداری بوشهر داریم که با همکاری و تلاش می‌توانیم به اهداف مورد نظر دست یابیم.

سرپرست شهرداری بوشهر با بیان اینکه بخشی‌نگری در شهرداری جواب نمی‌دهد، اضافه کرد: هم‌افزایی اجزا و هماهنگی میان مجموعه ضرورت انکارناپذیر شهرداری است و باید با پرهیز از بخشی‌نگری برای پیشبرد اهداف تلاش کنیم.

وی با تاکید بر ضرورت تعامل و همکاری مدیرا شهرداری با مدیران ارشد استان برای بهبود وضعیت عمران شهری تاکید کرد و ادامه داد: امیدواریم با همکاری سایر کارکنان و مدیران شهرداری بتوانیم عملکردی مطلوب داشته باشیم که نیازهای شهروندان را برآورده سازیم.

شکوهی همچنین از حضور رسانه‌ها در این نشست تقدیر کرد و با تاکید بر ضرورت بیان مشکلات توسط رسانه‌ها، اظهار داشت: ما با چشم همکار به رسانه‌ها نگاه می کنیم و امیدواری با همکاری و تعامل هم بتوانیم مشکلات و ضعف‌ها را شناسایی و مرتفع سازیم.

وی به شرایط خاص مالی اشاره کرد و با تاکید بر ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی، گفت: برای عبور از مشکلات درآمدی و مالی باید مدیریت جدی و مطلوب بر هزینه ها و درآمدها داشته باشم که توجه به اقتصاد مقاومتی می‌تواند راه حل مشکلات ما باشد.

کد مطلب 1714117

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