به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم فروزانی صبح یکشنبه در آئینه معارفه خود به عنوان سرپرست شهرداری بوشهر خواستار همکاری همه همکارن خود برای پشرفت و توسعه شهر بوشهر شد و اظهار داشت: از مهمترین اولویتهایی که در شهرداری به دنبال آن هستیم، حفظ آرامش و مدیریت هزینهها در مجموعه است.
وی به تجربه قبلی خود در سرپرستی شهرداری بوشهر اشاره کرد و افزود: نیروهای توانمندی در شهرداری بوشهر داریم که با همکاری و تلاش میتوانیم به اهداف مورد نظر دست یابیم.
سرپرست شهرداری بوشهر با بیان اینکه بخشینگری در شهرداری جواب نمیدهد، اضافه کرد: همافزایی اجزا و هماهنگی میان مجموعه ضرورت انکارناپذیر شهرداری است و باید با پرهیز از بخشینگری برای پیشبرد اهداف تلاش کنیم.
وی با تاکید بر ضرورت تعامل و همکاری مدیرا شهرداری با مدیران ارشد استان برای بهبود وضعیت عمران شهری تاکید کرد و ادامه داد: امیدواریم با همکاری سایر کارکنان و مدیران شهرداری بتوانیم عملکردی مطلوب داشته باشیم که نیازهای شهروندان را برآورده سازیم.
شکوهی همچنین از حضور رسانهها در این نشست تقدیر کرد و با تاکید بر ضرورت بیان مشکلات توسط رسانهها، اظهار داشت: ما با چشم همکار به رسانهها نگاه می کنیم و امیدواری با همکاری و تعامل هم بتوانیم مشکلات و ضعفها را شناسایی و مرتفع سازیم.
وی به شرایط خاص مالی اشاره کرد و با تاکید بر ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی، گفت: برای عبور از مشکلات درآمدی و مالی باید مدیریت جدی و مطلوب بر هزینه ها و درآمدها داشته باشم که توجه به اقتصاد مقاومتی میتواند راه حل مشکلات ما باشد.
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