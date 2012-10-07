مریم افضلان در گفتگو با خبرنگار مهر از ایجاد اشتغال پایدار برای 35 نفر از بانوان تحت حمایت این نهاد و در 6 ماهه اول سال جاری خبر داد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر هزار و 833 زن سرپرست خانوار از حمایت های این نهاد برخوردار بوده و به طور متوسط ماهانه 350 تا 700 هزار ریال کمک هزینه زندگی دریافت می کنند.

وی اظهارداشت: در حال حاضر در جهت توانمندسازی این بانوان تحت حمایت، بهزیستی ایجاد اشتغال پایدار برای آنها را در اولویت های خود دارد.

افضلان تاکید کرد: عمده مشکلات زنان سرپرست خانوار عدم مهارت های شغلی و نداشتن درآمد است بنابراین فراهم کردن زمینه حضور آنها درفعالیت های اجتماعی و شناسایی، تقویت و به کارگیری مهارت های آنها می تواند نقشی موثر در کاهش مشکلات و معضلات آنها داشته باشد.

