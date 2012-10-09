به گزارش خبرنگار مهر، اگر چه معاون گردشگری کشور در نشست خبری خود از برگزاری هزار برنامه در استانهای کشور همزمان با جشن هفته گردشگری خبر داد اما این برنامه ها اغلب یا مهمانان خاص و تکراری داشتند و یا تنها نکته ای که در آنها دیده نمی شد، مردمی بودن این برنامه ها بود.

یکی از برنامه هایی که شاید بتوان گفت رابطه مستقیم با مردم داشت، رایگان شدن بلیت مراکز تاریخی و گردشگری آن هم در روز جمعه که بیشتر موزه ها و بناهای تاریخی بسته است، بود. در این روز کاخ موزه های تهران بیشترین بازدید کننده را داشتند. در این میان تعدادی از مراکز پذیرایی و اقامتی در شهرهای شیراز و مشهد افتتاح شد که متعلق به بخش خصوصی بود و با اینکه بخشی از آنها هنوز تکمیل نشده بودند اما به بهانه هفته گردشگری با حضور معاون گردشگری افتتاح شدند.

اما تخفیف دادن تورها و مراکز اقامتی یکی دیگر از برنامه های هفته گردشگری اعلام شد اما دفاتر خدمات مسافرتی در این باره و در مواجه با گردشگران از دادن تخفیف اظهار بی اطلاعی می کردند چون چنین ابلاغی به آنها نشده بود. اگر در سالهای گذشته تبلیغات هفته گردشگری را در قالب بنر و یا تیزرهای تلویزیونی در رسانه ملی و سطح شهر می شد دید، امسال از هیچ یک از آنها خبری نبود چون از یک سو هزینه تبلیغات گردشگری سازمان میراث فرهنگی حذف شده است و از سوی دیگر رسانه ملی کمترین یاری دهنده به این سازمان در پخش برنامه های تبلیغی در مدت اخیر بوده است.

تقدیر از دوستان

یکی دیگر از برنامه های هفته گردشگری برگزاری همایش تقدیر از فعالان این صنعت بود، بعد از مدتها که رئیس سازمان میراث فرهنگی از به همراه هیات دولت از نیویورک برگشته بود تازه در این همایش رونمایی شد! و سخنرانی خود را درباره اهمیت شناخت جاذبه های گردشگری ایران به دنیا از روی متن خواند. این همایش به بهانه نام تقدیر از فعالان گردشگری برگزار شد اما ملاک انتخاب فعالان و پیشکسوتان گردشگری در آن نامشخص بود چرا که مانند هر سال از یک عده فعال گردشگری خاص تقدیر شد. البته در این میان از مادر شهید احمدی روشن ویک خادم مسجد نیز قدردانی شد.

در این هفته نمایشگاه لوازم و تجهیزات مرتبط با طبیعت گردی و گردشگری در پارک پردیسان برپا شده بود که به دلیل مکان برگزار آن و تخصصی بودن نمایشگاه، با استقبال کمی رو به رو شد. در روز آخر هفته گردشگری نیز این نمایشگاه کار خود را با برگزاری همایش تقدیر از فعالان طبیعت گردی به کار خود پایان داد.

در این همایش بار دیگر فعالان طبیعت گردی موضوع آسیب رساندن گردشگران به طبیعت را مطرح کردند بدون ارائه راهکاری.

نمایشگاهی از خوراکیهای محلی

در این میان برخی دیگر از فعالان گردشگری که در همایش برج میلاد از فهرست تقدیرشدگان جا مانده بودند هم تقدیر شدند مانند حمزاده مدیر هتلهای پارس، ایران پور دبیر اتحادیه هتلداران کشور و پورفرج رئیس جامعه تورگردانان که پای ثابت برنامه های گردشگری هستند. خبرنگاران هم جزو همین فهرست بودند. برگزاری نمایشگاههایی مانند نمایشگاه اقوام در استان گلستان یا نمایشگاه توانمندیهای گردشگری و میراث فرهنگی در کاخ سعدآباد نیز جزو برنامه هایی است که هر ساله سازمان میراث فرهنگی در بیشتر مناسبتهای خود از یک عده هنرمند و یک رویکرد استفاده می کند و این بار نیز گردشگرانی که به کاخ سعدآباد می رفتند. مهمان این نمایشگاه بودند نمایشگاهی که در آن شیرینی ها و آش های محلی بیشترین طرفدار را دارد.

آنچه باید در هفته گردشگری انجام می شد

نکته قابل توجه اینکه در این هفته هیچ حرفی از این موضوع که چطور می تواند از انرژی پایدار در جهت توسعه گردشگری استفاده کرد راهکاری ارائه نشد، شبکه گردشگری که قرار بود در این هفته افتتاح شود، اتفاق مهمی بود که انجام نشد. همچنین این هفته بهترین زمان برای آشنایی مردم با گردشگری مطلوب بود اما در این زمینه نیز معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی حتی یک همایش هم از این هزار نمایشگاه و برنامه برگزار نکرد.