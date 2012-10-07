3 میلیارد تومان خسارت به شرکت پست کرمان وارد شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم احمدی پیش از ظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی به مناسبت 17 مهرماه روز جهانی پست گفت: پست به عنوان گسترده ترین شبکه ارتباطی نقش و جایگاه ویژه ای در نظام اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور دارد.

وی ادامه داد: در استان کرمان سازمان های مختلف با شرکت پست در ارتباط هستند که این امر باعث رفاه عمومی، حفظ محیط زیست، کاهش سفرهای شهری و بین شهری، آلاینده های زیست محیطی می شود.

احمدی تسهیل در فرآیند نظام اداری را یکی از تاثیرات مثبت پست اعلام کرد و اظهارداشت: شبکه پستی باعث صرفه جویی در وقت و زمان، بهره وری از حیث ناخالص ملی و جلوگیری از دیوان سالاری و فساد اداری می شود که در نهایت باعث توسعه اقتصادی و اجتماعی در سطح استان و کشور می شود.

فعالیت 688 واحد پستی در کرمان

وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد مجموعه شبکه پستی در استان کرمان گفت: در استان کرمان 688 واحد پستی دولتی و غیردولتی، 200 دفتر ارتباط شهری، 405 دفتر ICT روستایی، 662 صندوق پستی وجود دارد که در نتیجه آن در سال گذشته 17 میلیون مرسوله در سطح استان جابه جا شده است.

مدیر کل پست استان کرمان همچنین با گلایه از بعضی از دستگاه ها و نهادهای دولتی برای عدم همکاری با مجموعه شبکه پست در استان کرمان از کاهش محموله های پستی در استان خبر داد و افزود: شرکت پست استان کرمان در سال گذشته سه میلیارد و 400 میلیون تومان خسارت داشته است.

وی همچنین اظهارداشت: تا پایان سالجاری همه روستاهای استان کرمان دارای کد ده رقمی می شوند که تاکنون 60 درصد این کار انجام شده و تا پایان امسال این کار تمام خواهد شد.



