  1. سیاست
۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۷:۳۵

پیام تسلیت لاریجانی به مناسبت درگذشت حاج رضا تکیه ای

پیام تسلیت لاریجانی به مناسبت درگذشت حاج رضا تکیه ای

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی، درگذشت خادم اهل بیت‌(ع)، مرحوم حاج رضا تکیه‌ای را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجلس شورای اسلامی طی پیامی در گذشت حاج رضا تکیه ای را تسلیت گفت.

متن پیام رئیس مجلس شورای اسلامی به این شرح است:

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت خادم بااخلاص اهل بیت(ع)، مرحوم آقای حاج رضا تکیه‌ای موجب تأسف و تأثر گردید.

آن مرحوم از چهره‌های برجسته تشکیل و برگزاری جلسات مذهبی و هیئات عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) بودند که در سراسر عمر خویش به نشر و ترویج فرهنگ عاشورا اهتمام داشتند.

اینجانب این مصیبت را به پیشگاه حضرت ولی‌عصر (عج)، مردم شریف و هیئات مذهبی شهر مقدس قم، اهالی تکیه حاج سیدحسن و خانواده محترم آن فقید سعید تسلیت گفته، برای روح آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی از خداوند متعال مسئلت می کنم.

کد مطلب 1714127

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها