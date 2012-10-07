پیام تسلیت لاریجانی به مناسبت درگذشت حاج رضا تکیه ای

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجلس شورای اسلامی طی پیامی در گذشت حاج رضا تکیه ای را تسلیت گفت.

متن پیام رئیس مجلس شورای اسلامی به این شرح است:

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت خادم بااخلاص اهل بیت(ع)، مرحوم آقای حاج رضا تکیه‌ای موجب تأسف و تأثر گردید.

آن مرحوم از چهره‌های برجسته تشکیل و برگزاری جلسات مذهبی و هیئات عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) بودند که در سراسر عمر خویش به نشر و ترویج فرهنگ عاشورا اهتمام داشتند.

اینجانب این مصیبت را به پیشگاه حضرت ولی‌عصر (عج)، مردم شریف و هیئات مذهبی شهر مقدس قم، اهالی تکیه حاج سیدحسن و خانواده محترم آن فقید سعید تسلیت گفته، برای روح آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی از خداوند متعال مسئلت می کنم.