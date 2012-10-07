به گزارش خبرگزاری مهر، پزشک قانونی قم اعلام کرد: در پنج‌ ماهه امسال، 174 نفر در حوادث رانندگی استان قم جان خود را از دست داده‌اند که این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته که 164 نفر در تصادفات رانندگی کشته شدند، 6 و یک دهم درصد افزایش یافته است.



از مجموع تلفات حوادث رانندگی پنج‌ماهه امسال در استان قم 136 نفر مرد و 38 نفر زن بودند.



در این گزارش با اشاره به محل وقوع تصادفات منجر به فوت در پنج‌ماهه امسال آمده است: بیشترین تلفات حوادث رانندگی با 110 مورد در جاده‌های برون شهری و پس از آن با 61 مورد در تصادفات درون شهری و سه مورد در جاده‌های روستایی گزارش شده است.



همچنین بر اساس این گزارش در مردادماه امسال تعداد 30 نفر جان خود را در تصادفات از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 9 و یک دهم درصد کاهش یافته است.



کشف بیش از 84 کیلوگرم تریاک در قم



جانشین فرماندهی انتظامی استان قم اظهار داشت: ماموران یگان امداد فرماندهی انتظامی شهرستان قم حین گشت زنی و کنترل خودروهای عبوری در عوارضی کاشان به یک دستگاه خودروی ماکسیما که در محل عوارضی بدون راننده رها شده بود مشکوک و به بازرسی از آن پرداختند.



سرهنگ محمدرضا میرحیدری افزود: پس از بازکردن صندوق عقب خودرو تعداد هشت بسته حدود 84 کیلو و 120 گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط شد.



گفتنی است، در نهایت خودرو و مواد مشکوفه جهت بررسی بیشتر و سیر مراحل قانونی به پلیس مبارزه با مواد مخدر تحویل شد.



حضور سه هزار نفر از ایثارگران قم در طرح اوقات فراغت



مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران قم گفت: طی 6 ماهه اول امسال ایثارگران استان بیش از سه هزار نفر رشته در کلاسهای مختلف فرهنگی، هنری، علمی، آموزشی و ورزشی شرکت کرده اند.



محمد کاظم پورامینی افزود: در سالجاری با هدف پر نمودن اوقات فراغت ایثارگران و افزایش توانمندیها و پرورش استعدادها با 63 مرکز آموزشی در سراسر شهر قم انعقاد قرارداد شده است.



وی ادامه داد: علاوه بر حضور در کلاسهای خصوصی تحت قرارداد مرکز فرهنگی شهرک شهدا و مجتمع فرهنگی امام خمینی (ره) نیز به ارایه خدمات فرهنگی و آموزشی و ورزشی مشغول است که در این مدت 735 نفر رشته در کلاسهای مختلف آموزشی حضور یافته اند.



مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران قم افزود: بنیادشهید استان برای پنجمین سال متوالی به منظور ایجاد بستر مناسب برای خانواده های معظم شهدا و ایثارگران جهت استفاده از خدمات فرهنگی و آموزشی، اقدام به عقد قرارداد با موسسات و مراکز فرهنگی فعال و معتبر شهر قم نموده است.



وی افزود: هر ساله بیش از پنج هزار نفر رشته در کلاسهای فرهنگی، آموزشی، هنری و ورزشی شرکت می کنند و در راستای بهره مندی هرچه بیشتر خانواده های شهدا و ایثارگران بنیادشهید امسال مراکز تحت قرارداد را از 52 مرکز به 63 مرکز ارتقاء داده است.



انعقاد قرارداد برگزاری 9 دوره آموزشی شهرکهای صنعتی قم



مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قم در کمیته آموزش شرکت شهرکهای صنعتی قم اظهار داشت:‌ در نیمه نخست امسال بر اساس نیازسنجی‌های صورت گرفته از بین واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی 15 دوره آموزشی با موضوعات مدیریت، مدیریت کیفیت، مدیریت بازار، مدیریت حوادث، بهینه سازی مصرف سوخت و منابع انسانی، برگزار شد.



جعفر فرشچی با بیان این که این دوره‌های آموزشی با هدف بالابردن بازدهی و کیفیت واحد صنعتی صورت می‌گیرد، افزود: خوشبختانه با فرهنگ سازی و تعامل مناسب مرکز کسب و کار شهرک صنعتی شکوهیه با واحدهای مستقر استقبال خوبی را شاهد بودیم که این امر سبب شد برای نیمه دوم سالجاری به صورت ویژه برنامه ریزی صورت گیرد.



وی اضافه کرد: متناسب با نیازهای واحدهای صنعتی استان 9 دوره آموزشی کارگاهی برای مدیران و کارشناسان واحدها در بخشهای مدیریت برنامه ریزی استراتژیک، اصول و فنون مذاکره، مدیریت بازاریابی، آشنایی با پلاستیکها، آشنایی با لوله های پلیمری، آشنایی با نانو کامپوزیتها، و .... برای 2 ماهه دوم سال با اخذ گواهینامه غیر از مراکز علمی کشور در نظر گرفته است.



مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قم ادامه داد: برای بهبود دوره های آموزشی و همچنین بالارفتن کیفیت کار اجرای این دوره های آموزشی با انعقاد قراردادی در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته که در مجتمع فرهنگی شکوهیه قم برگزار خواهد شد.



برگزاری مراسم ویژه در هفته خانواده در 58 مدرسه



رئیس گروه انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش استان قم با بیان این که در شورای انجمن اولیا و مربیان پیرامون برگزاری انتخابات شورای انجمن اولیا و مربیان مدارس و برگزاری انتخابات شورای انجمن اولیا و مربیان و هفته پیوند و همچنین نحوه انتخاب خانواده موفق و برگزاری مراسم هفته خانواده بحث و بررسی شد، گفت: این شورا مقرر کرد در 58 مدرسه که حائز رتبه های برتر شناخته شده اند مراسم ویژه برگزار و از برگزیدگان تجلیل کند.



حسین یوسفی افزود: برگزاری انتخابات شورای انجمن اولیا و مربیان مدارس تا 15 مهرماه در کلیه مدارس استان صورت گرفته و شوراهای جدید در این ایام انتخاب شده اند.



وی تصریح کرد: آموزش و پرورش استان قم در هفته پیوند اولیا و مربیان نیز که از تاریخ 24 لغایت 30مهرماه و همچنین در هفته خانواده که از تاریخ 19 لغایت 2 آبان ماه برگزار خواهد شد با ویژه برنامه هایی در خدمت مدارس و خانواده ها خواهد بود.

