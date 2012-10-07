به گزارش خبرنگار مهر، با تلاش پژوهشکده انرژیهای نو دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیروگاه 20 کیلوواتی این دانشگاه طراحی و به بهره برداری رسید.



این نیروگاه به منظور فرهنگ سازی، ایجاد بستری برای پژوهش و توسعه کاربرد فناوری انرژیهای تجدید پذیر و فتوولتائیک و همچنین ایجاد پایگاه دادهها برای تحلیل اقتصادی و فنی نیروگاهها برق خورشیدی ایجاد شد.



پنل های خورشیدی نیروگاه خورشیدی دانشگاه صنعتی امیرکبیر بر روی پشت بام یکی از ساختمانهای دانشگاه نصب شده سایر تجهیزات چون اینورترها(مبدل برق دستگاه الکترونیکی است که جریان مستقیم (DC) را به جریان متناوب (AC) تبدیل می کند) و سیستم مونیتورینگ در آزمایشگاه پیل سوختی و سلولهای خورشیدی قرار دارد.



2 کیلووات از نیروگاه خورشیدی که مستقل از شبکه است برای تامین برق آزمایشگاه پیل سوختی و سلولهای خورشیدی این دانشگاه مورد استفاده قرار خواهد گرفت .



در این نیروگاه استفاده از نسل جدید باتریها چون باتریهای لیتیم – یون و نیکل متال هیدرید که در این دانشگاه توسعه یافته اند مورد بررسی قرار گرفت.