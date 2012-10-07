حضور مقام معظم رهبری در خراسان شمالی دلهای آحاد ملت را بهاری می کند

به گزارش خبرگزای مهر، در این بیانیه آمده است: سالهاست مردمان این دیار در انتظارند تا غبار قدوم پیشوای عارفان را توتیای چشم های به راه دوخته خود کنند.

این بیانیه می افزاید: مردم این استان بی صبرانه چشم انتظار میهمانی گرامی هستند تا در پاییز طبیعت دلهای تک تک مردمان این دیار را بهاری کند.

در بیانیه دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی آمده است: حال مژده وصال مهمان بزرگ و عزیزی چون ولی امر مسلمین بر این خانه و سرزمین است و شاهد حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی در دیار باب الرضا (ع) و گنجینه فرهنگ ها هستیم.

در این بیانیه با اشاره به اینکه اکنون آحاد مردم فرهنگ مدار و ولایت محور و شهید پرور خراسان شمالی لحظه شمار دیدار یاری آشنا و رهبری فرزانه انقلاب اسلامی اند تاکید شده است: مردم مومن و انقلابی این دیار آماده اند تا با حضوری حماسی در استقبال از معظم له، برگ زرین و حماسه بی بدیل و ماندگار دیگری را رقم زده و بار دیگر با آرمان های معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و شهدای گرانقدر تجدید بیعت کنند.

دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی تصریح کرده است: بی گمان این سفر پر نور و لبریز از خیر و برکت، منشاء رحمت الهی بر سرزمین خراسان شمالی خواهد بود.