صادرات 6000 تن تخم مرغ به خارج کشور

به گزارش خبرگارمهر، سید فرزاد طلاکش دبیر ستاد کشوری ترویج تخم مرغ درحاشیه مراسم بزرگداشت روز جهانی تخم مرغ در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که از او پرسید میزان صادرات تخم مرغ از ابتدا سال تاکنون به چه میزان است، اظهار داشت: با توجه به این که مشوق های صادراتی برای صادرات تخم مرغ از سوی دولت وحتی بخش خصوصی برای صادرات این محصول در نظر گرفته نشده است، لذا امسال بیش از6000 تن تخم مرغ به کشورهای مختلف صادر شده است.

به گفته وی، صادرات تخم مرغ ایران بیشتر به کشورهای عراق، افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان بوده است.

طلاکش علت عدم صادرات تخم مرغ به کشورهای حوزه خلیج فارس را نداشتن سیستم حمل و نقل هماهنگ و منظم عنوان کرد و افزود: کشورهای حوزه خلیج فارس علاقه زیادی به استفاده از تخم مرغ ایرانی دارند.

دبیر ستاد کشوری ترویج تخم مرغ کمبود مواد اولیه صادراتی مانند کارتن در بازار را از جمله مشکلات صادرکنندگان این محصول درکشور به شمار آورد.

وی همچنین در خصوص صادرات تخم مرغ درسال گذشته نیز گفت: به دلیل اینکه در سال گذشته بیماری آنفولانزای مرغی اکثر واحدها ی ما را درگیر کرد، لذا در سال 90 هیچ صادراتی نداشتیم.