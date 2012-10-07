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۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۴۹

رمضانی:

هشتمین نمایشگاه کتاب در قزوین گشایش یافت

هشتمین نمایشگاه کتاب در قزوین گشایش یافت

قزوین - خبرگزاری مهر: هشتمین نمایشگاه کتاب با بیش از 30 هزار جلد کتاب در محل دایمی نمایشگاه بین المللی استان قزوین افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین نمایشگاه کتاب ظهر یکشنبه با حضور علی اسماعیلی سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد، یوسف افراش مدیر دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و آیت ‌الله علی اسلامی نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری و جمعی از مسئولان استانی افتتاح شد.
 
مهدی رمضانی معاون فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین در این مراسم اظهارداشت: در هشتمین نمایشگاه کتاب استان 340  ناشر در 210 غرفه با 30 هزار عنوان کتاب از سراسر ایران شرکت دارند.
 
وی یادآورشد: 175 غرفه مختص عرضه کنندگان تهرانی و سایر استانها و 25 غرفه نیز به استان قزوین اختصاص دارد.
 
رمضانی تصریح کرد: همچنین 340 ناشر از سایر استان‌ها همراه با 12 ناشر قزوینی آثار خود را در این نمایشگاه عرضه می کنند.
 
وی افزود: در این نمایشگاه سه میلیارد ریال بن کتاب با 40 درصد تخفیف عرضه می شود.
 
هشتمین نمایشگاه کتاب از تاریخ 16 الی 22 مهر ماه سال جاری از ساعت 9 تا12 و 16 تا 21 در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان قزوین آماده بازدید علاقه ‌مندان است.
کد مطلب 1714133

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