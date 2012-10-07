لزوم اهتمام ویژه مسئولان برای رونق بقاع متبرکه

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمان رستمیان پیش از ظهر یکشنبه در جمع هیئت امناء بقاع متبرکه و اماکن مذهبی شهرستان دامغان در آستان مقدس امامزاده قاسم(ع) این شهرستان با اشاره به فراوانی بقاع متبرکه در استان سمنان گفت: این اماکن چون ستاره، در مسیر عبور زائران حرم هشتمین اختر تابناک امامت و ولایت حضرت علی بن موسی الرضا (ع) می درخشد.

نقش بی‌بدیل بقاع متبرکه در تقویت ابعاد و ساختار دینی و معنوی مردم

وی ضمن تاکید بر نقش بی‌بدیل بقاع متبرکه در تقویت ابعاد و ساختار دینی و معنوی مردم، خاطرنشان کرد: سیره ولایت و امامت باید از طریق بقاع متبرکه و امامزادگان تبیین شود.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی به جایگاه ویژه متولیان و هیئت امناء بقاع متبرکه و اماکن مذهبی، تصریح کرد: این افراد باید بکوشند تا در انجام وظایف و مسئولیت های خود و خدمت به زائران بیش از گذشته تلاش کنند.

تعامل هیئت امناء بقاع متبرکه و اماکن مذهبی در جهت تقویت این اماکن

رستمیان گفت: شهرستان دامغان با دارا بودن اماکن مذهبی و بقاع متبرکه متعدد در سطح شهرستان و روستاها باید تعامل هیئت امناء بقاع متبرکه و اماکن مذهبی در جهت تقویت این اماکن که موجب برکت شهرستان هستند بیشتر شود.

وی همچنین بر تشکیل جلسات مشترک با هیئت های امناء بقاع متبرکه و اماکن مذهبی به صورت فصلی تاکید کرد و از اداره اوقاف و امور خیریه خواست در تهیه و تنظیم برنامه برای برگزاری جلسه برنامه ریزی کند.

برای چهار بقعه متبرکه در شهرستان دامغان طرح جامع تهیه شد

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دامغان نیز در این نشست از تهیه طرح جامع برای چهار بقعه متبرکه در این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام جاهد نجفی عمران گفت: در حال حاضر عملیات عمرانی ساخت و ساز در 15 بقعه شهرستان دامغان در حال انجام است.

وجود 32 بقاع متبرکه در شهرستان دامغان

وی با اشاره به اینکه در سطح شهرستان دامغان 32 بقاع متبرکه وجود دارد، افزود: در امر عملیات عمرانی ساخت و ساز و تعمیرات در 15 بقعه شهرستان دامغان خیرین نقش فراوان دارند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دامغان افزود: طی سال های گذشته سعی شده با تهیه طرح جامع برای بقاع متبرکه، امکانات رفاهی و خدماتی مورد نیاز زائرین برای تبدیل شدن ابن اماکن به قطب فرهنگی فراهم شود.

به گزارش مهر، در این نشست تعدادی از اعضاء هیئت امناء بقاع متبرکه و اماکن مذهبی شهرستان دامغان گزارشی از وضعیت بقاع متبرکه و اماکن مذهبی و مشکلات خود را ارائه و خواستار توجه ویژه به حل مشکلات بقاع متبرکه و اماکن مذهبی دقت مسئولیت خود شدند.