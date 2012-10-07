نگارش 30 عنوان کتاب با موضوع بازنویسی متون کهن فارسی برای نوجوانان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فتاحی، داستان‌نویس و مسئول پروژه «قصه‌های شیرین ایران» دفتر ادبیات کودک و نوجوان حوزه هنری با اعلام این خبر افزود: قصد داریم در این پروژه با بازآفرینی ساده و روان، کودکان و نوجوانان را با آثار کلاسیک و ماندگار ادبیات ایران آشنا کنیم. بنابراین سعی شده کسانی انتخاب شوند که با زبان٬ فضا و ذهن کودک آشنایی داشته باشند تا برگردانی که از آثار صورت می‌گیرد، متناسب با زبان کودکان امروز باشد.

این نویسنده افزود: در مرحله نخست این پروژه 10 مجموعه فاخرادبیات ایران شامل «بوستان سعدی»٬ «مثنوی معنوی»، «قابوس نامه»٬ «مرزبان‌نامه»٬ «کلیه و دمنه»٬ «هزار و یک شب»، «گلستان سعدی»٬ «هفت اورنگ» و «جوامع الحکایات» به ترتیب با همکاری «سپیده‌ خلیلی»٬«حسین فتاحی»،«مجید ملامحمدی»٬«محمدرضا شمس»،«مژگان شیخی»٬ «زهرا حیدری»٬ «فرهاد حسن زاده»٬ «جعفر ابراهیمی شاهد» و «مهری ماهوتی» برای کودکان بازنویسی شد و آماده انتشار است.

فتاحی درباره تاخیر در انتشار این 10 مجموعه تصریح کرد: با توجه به اهمیت متون و کیفیت آثار ضروری بود حساسیت‌های لازم در زمینه صفحه آرایی، تصویر سازی و دیگر موارد مربوط به انتشار کتاب نیز مورد توجه قرار گیرد تا آثار آن‌گونه که شایسته است، روانه بازار کتاب شود.

این نویسنده کودک و نوجوان افزود: این پروژه متوقف نشده است؛ از سال گذشته باز نویسی 20 کتاب دیگر را سفارش داده‌ایم که امروز تعدادی از آن ها آماده شده و تعدادی در مرحله تصویر سازی ست و بعضی دیگر نیز نگارششان هنوز به انجام نرسیده است.

او گفت: برای این مرحله کتاب های «بهارستان جامی»، «تاریخ بیهقی»، «گرشاسب نامه»، «الهی نامه»، «منطق الطیر»، «مصیبت نامه»، «سیاست نامه»، «فیه ما فیه»، «سمک عیار»، «مقالات شمس»، «تاریخ جهانگشا»، «جامع التمثیل»، «سندباد نامه» و «لطایف التواریخ» را انتخاب کردیم که با همکاری بهترین نویسندگان و شعرا انجام می گیرد.

به گفته فتاحی این مرحله نیز رو به اتمام است و تا پایان امسال 30 مجموعه مربوط به پروژه «قصه‌های شیرین ایرانی» به همت دفتر ادبیات کودک و نوجوان حوزه هنری، از سوی انتشارات سوره مهر روانه بازار کتاب خواهد شد.